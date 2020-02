Harvey Weinstein reconnu coupable de viol et d’acte sexuel criminel

Le jury du procès Harvey Weinstein lundi a reconnu le magnat hollywoodien en disgrâce coupable de deux chefs d’accusation, dont un viol au troisième degré.

Les jurés ont délibéré pendant plus de 26 heures devant la Cour suprême de l’État de New York à Manhattan, après avoir écouté trois semaines de témoignages – dont 28 témoins à charge seulement.

Plus précisément, Weinstein a été reconnu coupable d’un acte sexuel criminel au premier degré (contre l’ancienne assistante de production Miriam Haley, en 2006) et d’un viol au troisième degré (contre la future actrice Jessica Mann, en 2013). Le premier chef d’accusation est passible d’une peine de cinq à 25 ans de prison, tandis que le second frappera l’accusé avec sursis ou jusqu’à quatre ans de prison.

Weinstein, cependant, a été acquitté des deux charges les plus graves contre lui, pour agression sexuelle prédatrice. S’il avait été reconnu coupable là-bas, cela aurait confirmé un modèle de comportement qui aurait notamment forcé le sexe à l’actrice Annabella Sciorra. (Le viol présumé de Sciorra par Weinstein ne faisait pas lui-même partie des charges, puisque l’incident s’est produit il y a trop longtemps en vertu de la loi de l’État.)

La condamnation de Weinstein pour les deux chefs d’accusation devrait faire l’objet d’un appel, tandis qu’il sera inculpé de délits sexuels à Los Angeles (déposé le même jour que son procès à New York).

Weinstein s’est rendu en mai 2018, sept mois après la publication par le New Yorker des comptes cinglants de 13 femmes qui alléguaient qu’il les avait harcelées ou agressées sexuellement. Son procès à New York a commencé le 22 janvier avec des déclarations liminaires.

Parmi la vague de retombées liées à la télévision pour les allégations contre Weinstein, Amazon mois après l’éclatement de l’histoire du New Yorker a abandonné ses plans pour une série dramatique qui devait incarner Robert De Niro et Julianne Moore, car elle a été produite par The Weinstein Company. (Amazon avait déjà donné à la série une commande pour deux saisons, avec un engagement de 160 millions de dollars.) De plus, la série Weinstein Company en octobre 2017 a supprimé le nom du fondateur du générique, à commencer par Project Runway. Le titan déchu a également été expulsé de l’Académie des arts et des sciences du cinéma.