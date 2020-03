Harvey Weinstein teste positif pour Covid-19; est isolé

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. 8

L’ancien producteur Harvey Weinstein, qui purge une peine de 23 ans de prison au centre correctionnel de Wende dans l’ouest de New York, a été testé positif pour le coronavirus Covid-19 et a été transféré en isolement cellulaire, les médias locaux ont rapporté ce dimanche.

Weinstein a été emprisonné pour l’avoir reconnu coupable d’agression sexuelle contre l’ancienne assistante de production Mimi Haleyi et pour avoir violé l’ancienne actrice en herbe Jessica Mann.

L’ancien producteur a été envoyé à Riker’s Island le 24 février, où il a passé 16 jours à attendre l’audience officielle au cours de laquelle la condamnation a été annoncée, mais a dû être transporté à l’hôpital de Bellevue pour des symptômes d’hypertension artérielle et palpitations cardiaques.

Il y est resté plus d’une semaine et a subi une intervention cardiaque avant d’être transféré à l’unité des soins infirmiers de la prison de New York.

Des responsables familiers avec sa situation ont déclaré à des médias tels que Deadline, Variety et le Daily Mail que Weinstein serait infecté depuis qu’il est entré dans le système pénitentiaire d’État de Riker’s Island, une prison de New York, où il a été emprisonné après la libération de la peine. , le 11 mars dernier.

Le même rapport indiquait qu’il avait déjà Covid-19 lorsqu’il est entré dans les prisons.

