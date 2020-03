Harvey Weinstein teste positif pour le coronavirus | Instagram

Le producteur de films et oscarisé Harvey Weinstein a révélé ses résultats concernant le test effectué sur le coronavirus et à la surprise générale, il s’est avéré positif.

Le coronavirus se produit actuellement dans plus de 160 pays dans le monde et il est considéré comme une pandémie à fort impact.

Harvey, quelques jours après avoir commencé sa peine après l’avoir déclarée coupable avant la maltraitance de plusieurs femmes, il a avoué avoir été testé positif.

Harvey Weinstein a reçu un coronavirus, condamné à 24 ans de prison pour abus sexuels, le tout en une semaine. pic.twitter.com/puLXXq2NyY

– ♀️ belencita || fav al (@femmextae)

22 mars 2020

L’ancien producteur a déclaré aux autorités sentir que vous aviez le virus quand il est entré à Rickers, où environ 38 personnes ont été testées positives.

Il a été remis en garde à vue à la Cour suprême de l’État de New York mais n’a pas été admis à Rikers parce qu’il a souffert palpitations cardiaques et a été emmené au Bellevue.

Harvey Weinstein a été testé positif pour le coronavirus. Attendez maintenant que le karma fasse son travail.

– RUFFINELLI (@bruffinelli)

22 mars 2020

New York a été l’un des villes les plus touchées aux États-Unis et a signalé un effondrement rapide du système de santé en raison de l’augmentation du nombre de cas enregistrés.

Harvey Weinstein, qui est maintenant l’un des détenus les plus notoires de New York, a eu 68 ans jeudi dernier et est isolé au centre correctionnel de Wende dans l’ouest de New York.

Weinstein purge une peine de 23 ans pour agression sexuelle dans une poursuite qui a attiré l’attention du monde entier au milieu du mouvement #MeToo.

Le Département des prisons et de la surveillance communautaire de l’État de New York ne commentera pas Harvey en raison de la politique de confidentialité de vos détenus, mais a confirmé à la publication que 43 000 prisonniers à travers l’État, il n’y a que 2 cas confirmés du coronavirus, a déclaré Variety.

Moi: C’est mauvais de se moquer du malheur des autres, les gens.

Harvey Weinstein: * a reçu un coronavirus et a été condamné à 24 ans de prison pour abus sexuels au cours de la même semaine *

Yop: pic.twitter.com/SpooETkmLP

– Oliver + Gąla. (@fIorecerte)

22 mars 2020

De cette façon, ils ont également fait savoir que les visites aux détenus seraient suspendues pour empêcher la propagation du virus et que 23 détenus discret libéré et que la situation de 200 autres personnes est évaluée, prévenir plus d’infections qui continuent de croître dans la ville, où ils dépassent déjà 9 000 cas.

