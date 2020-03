Harvey Weinstein teste positif pour le coronavirus après l’emprisonnement

Le coronavirus, également connu sous le nom de COVID-19, ravage le monde après s’être propagé comme une pandémie dans plus de 170 pays. Les États-Unis sont l’un des plus touchés avec plus de 32 000 cas actifs et 400 décès au 22 mars. Le virus a commencé à infecter diverses personnalités hollywoodiennes, dont Harvey Weinstein.

Harvey weinstein

Comme le révèle Deadline, Harvey Weinstein testé positif pour le coronavirus après son emprisonnement le 18 mars dernier. Condamné pour viol et agression sexuelle il y a quelques jours à peine, le producteur se trouve à la prison de Wende à New York, où il a été placé en isolement médical pour éviter de propager la contagion aux autres détenus du module.

Les informations fournies par les médias susmentionnés proviennent d’un fonctionnaire, car ni le ministère des Services correctionnels de New York ni le représentant du magnat n’ont confirmé la nouvelle. Ce que l’on ne sait pas, c’est si votre infection est venue de prison ou s’est produite lors de votre admission à l’hôpital de Manhattan, où il a été hospitalisé pour des complications cardiaques lorsqu’il a appris qu’il était coupable des cas d’agression sexuelle dont il était accusé.

23 ans de prison

Fin février, Weinstein était reconnu coupable des accusations de viol et d’agression sexuelle pour lesquelles il avait été jugé. Quelques jours plus tard, et pendant son hospitalisation, Le juge Burke l’a condamné à 23 ans de prison, réduisant ainsi la peine de 29 ans qu’il a subie au début. Bref, il avait déjà échappé à la réclusion à perpétuité en refusant d’accepter les trois charges les plus graves auxquelles il était confronté.

