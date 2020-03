Harvey Weinstein teste positif pour le coronavirus, maintenant en isolement

Alors que le coronavirus continue de se propager à travers le monde, sans que la pandémie ne soit en vue, de plus en plus de visages célèbres en sont victimes, Tom Hanks, Idris Elba et bien d’autres s’étant tous trouvés très malades ces dernières semaines. Et aujourd’hui, nous pouvons en ajouter un de plus à la liste, avec un magnat du cinéma en disgrâce Harvey Weinstein ayant maintenant testé positif pour le virus.

Il est actuellement détenu au centre correctionnel de Wende, dans l’ouest de New York, et est isolé. L’homme de 68 ans est l’un des deux détenus de la prison d’État à être testé positif et a été placé en isolement jeudi, ce qui était justement son anniversaire.

«Des responsables familiers de sa situation ont déclaré que Weinstein était convaincu du virus lorsqu’il est entré dans le système pénitentiaire de l’État mercredi dernier depuis Rikers Island, une prison de New York.»

Compte tenu de son âge et du fait qu’il a déjà un certain nombre de problèmes de santé, il est assez dangereux pour quelqu’un comme Harvey Weinstein d’avoir un coronavirus et bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur la façon dont il va, nous ne pouvons pas imaginer qu’il résiste trop bien . Après tout, le virus affecte les personnes âgées bien pire que la population plus jeune et avec l’ancien producteur ayant été dans et hors des hôpitaux pour divers problèmes depuis peu de temps, il est déjà en mauvaise forme.

Cela ne veut pas dire qu’il ne pourra pas s’en remettre, mais il aura certainement du mal à le combattre. Cependant, il est peu probable que trop de gens ressentent de la sympathie pour lui en ce moment étant donné ce dont il est accusé.

Mais c’est une discussion pour une autre fois. Pour l’instant, nous pouvons vous dire que Harvey Weinstein est actuellement maintenu en isolement et une fois que nous aurons reçu d’autres mises à jour sur son statut, nous serons sûrs de vous le faire savoir.