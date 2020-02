Hasbro fait revivre les jouets classiques de Kenner “The Real Ghostbusters” des années 80 ce printemps!

Annoncé à la foire du jouet ce week-end, Hasbro a ressuscité la ligne de jouets Kenner classique pour la série animée “Les vrais fantômes“, Avec des rééditions à venir ce printemps.

L’assortiment de figurines «Kenner Classics» comprend Peter, Ray, Winston, Egon, Stay Puft Marshmallow Man et Slimer, et ils seront disponibles exclusivement chez Walmart.

Chaque Ghostbuster est livré avec des accessoires inspirés de la série animée classique que le film a engendrée dans les années 80: un fantôme, un pack de protons et un blaster à protons avec flux.

“Avec la déco et les dos de cartes Kenner originaux influencés par le look emblématique de la série de dessins animés des années 80, ces figures rétro sont un must have pour tout fan de Ghostbusters.”