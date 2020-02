Hasbro Ghostbusters: After Fair Toy Fair Gallery!

Hasbro Ghostbusters: After Fair Toy Fair galerie!

Hasbro a invité ComingSoon.net à leur showroom de la foire du jouet pour vérifier leurs chiffres et leurs marchandises de la très attendue Ghostbusters: Afterlife, y compris le détecteur de fantômes emblématique utilisé par Egon Spengler de Harold Ramis dans les films originaux! Découvrez la marchandise dans la galerie ci-dessous!

CONNEXES: Des scènes fantastiques originales de Ghostbusters ont été tournées sur une semaine

Ghostbusters: Afterlife se concentrera sur une nouvelle famille avec la mère célibataire Callie (Carrie Coon) et ses deux enfants, Trevor et Phoebe (Finn Wolfhard & Mckenna Grace) qui emménageront dans une ferme abattue à Oklahoma pour découvrir qu’il y a quelque chose d’étrange dans le quartier. Des tremblements de terre inexpliqués secouent la ville. Il y a une ancienne mine à proximité qui porte le nom d’Ivo Shandor, qui a construit le gratte-ciel de Manhattan dans le film de 1984 qui a canalisé les forces du mal. Paul Rudd est un enseignant local qui documente les phénomènes inexpliqués, se lie d’amitié avec Callie et ses enfants et aide à faire le lien entre l’étrangeté actuelle et les événements de trois décennies auparavant.

CONNEXES: Ghostbusters: la bande-annonce Afterlife illumine les packs de protons!

Mckenna Grace, 12 ans (Captain Marvel, Annabelle rentre à la maison) étoiles dans Ghostbusters: Afterlife, avec Carrie Coon (Les restes) jouant sa mère et Finn Wolfhard (Choses étranges, IL) comme son frère. Paul Rudd (Avengers: Fin de partie) jouera un professeur dans le film, tandis qu’Oliver Cooper et Bokeem Woodbine seront également en vedette. Les stars originales Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reprendront leurs personnages.

Jason Reitman (Juno, Jeune adulte, Tully) a réalisé le nouveau film, succédant à son père Ivan Reitman qui a dirigé les deux premiers et produira. Reitman, qui a fait une apparition en 1989 Ghostbusters 2, co-écrit le scénario avec Gil Kenan (La maison du monstre, Esprit frappeur), qui n’est pas étranger aux histoires de fantômes.

Ghostbusters: Afterlife devrait sortir dans les salles le 10 juillet 2020.