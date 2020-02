Hasbro Marvel Toy Fair Gallery avec Black Widow et plus encore!

Hasbro Marvel Toy Fair galerie avec Black Widow et plus encore!

Hasbro a invité ComingSoon.net à son showfloor de la foire du jouet pour avoir un aperçu de plusieurs de leurs figurines Marvel à venir, y compris trois nouvelles figurines du prochain épisode de l’univers cinématographique Marvel, Veuve noire! Découvrez les chiffres dans la galerie ci-dessous!

Scarlett Johansson revient sous le nom de Natasha Romanoff, une espionne et une assassin qui a grandi après avoir été formée par le KGB avant de rompre avec elle et de devenir un agent du SHIELD et un Avenger. Le film devrait être tourné après les événements de Captain America: guerre civile, mais avant Avengers: Infinity War.

Veuve noire mettra également en vedette un casting étoilé comprenant le candidat du Golden Globe David Harbor (Choses étranges, Hellboy) en tant que Alexei aka The Red Guardian, Florence Pugh (Se battre avec ma famille) dans le rôle de Yelena Belova, l’actrice Rachel Weisz, lauréate d’un Oscar (Le favori) comme Melina et O-T Fagbenle (Le conte de la servante) En tant que Mason.

Le film est réalisé par Cate Shortland (Traditions) d’après un scénario écrit par Jac Schaeffer (L’agitation) et ouvrira dans les salles le 1er mai 2020.