Hasbro révèle plus de Star Wars: la marchandise mandalorienne “Baby Yoda”

Juste avant la foire du jouet de New York, Hasbro a annoncé une vague de nouveaux produits “Star Wars: The Mandalorian” mettant en vedette Baby Yoda, y compris des poupées électriques, des figurines et également quelques variantes de jeux de société classiques.

“Trouver des moyens d’engager et de surprendre le public avec cette nouvelle histoire de Star Wars a été une formidable opportunité”, a déclaré le créateur mandalorien Jon Favreau. «Et retenir le développement de produits a donné à chacun la chance de découvrir ensemble le personnage affectueusement connu des fans sous le nom de« Baby Yoda ». C’est quelque chose de spécial à l’ère des spoilers. J’apprécie tellement le partenariat avec les équipes de Lucasfilm et Disney qui transforment ces personnages en produits dont les fans pourront profiter. »

Beaucoup de ces articles seront disponibles en précommande auprès de détaillants aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Voici un aperçu de certains des nouveaux produits passionnants disponibles chez Hasbro:

ALORIAN DARKSABER ELECTRONIC LIGHTSABER

(HASBRO / 5 ans et plus / Prix de détail approximatif: 29,99 $ / Disponible: printemps 2020)

Dans la saga STAR WARS, ce sabre laser à lame noire unique en son genre est un symbole du pouvoir MANDALORIEN depuis des générations. Imaginez manier un sabre laser à lame noire avec des effets sonores et lumineux électroniques passionnants! Le STAR WARS THE MANDALORIAN DARKSABER ELECTRONIC LIGHTSABER propose des effets de lumière électroniques, des effets de sabre laser classiques, des sons de combat impressionnants lorsque les enfants balancent le sabre laser et des sons de foudre crépitants et des effets de lumière lorsqu’ils maintiennent le bouton sur la poignée! Imaginez régner sur MANDALORE avec le MANDALORIAN DARKSABER! Comprend un sabre laser et des instructions. Nécessite 3 piles AAA de 1,5 V, incluses. Disponible chez la plupart des grands détaillants.

OPÉRATION: STAR WARS THE MANDALORIAN Jeu EDITION

(HASBRO / 6 ans et plus / Prix de détail approximatif: 19,99 $ / Disponible: printemps 2020)

Avec ce jeu OPERATION: STAR WARS THE MANDALORIAN EDITION, les enfants peuvent imaginer des scènes de la série télévisée en direct THE MANDALORIAN sur Disney Plus. Les fans sont tombés amoureux de L’ENFANT, le personnage qu’ils appellent “BABY YODA”, et doivent essayer d’arrêter le mal! Regardez tous les objets que L’ENFANT a pris, y compris une grenouille, une tasse de bouillon et un œuf de mudhorn! Les joueurs peuvent s’amuser en utilisant la pince à épiler alors qu’ils essaient de retirer le plus de pièces de l’unité de jeu sans déclencher le buzzer. Lorsque tous les objets ont été retirés, le joueur avec le plus de pièces gagne. Ce jeu est pour 1 ou plusieurs joueurs. Comprend un plateau de jeu, des pincettes, 11 objets en plastique, un plateau de rangement et des instructions. Nécessite 2 piles AA de 1,5 V, non incluses. Disponible sur Amazon et Walmart.

DIFFICULTÉ: STAR WARS THE MANDALORIAN Jeu EDITION

(HASBRO / 5 ans et plus / Prix de détail approximatif: 14,99 $ / Disponible: printemps 2020)

Inspiré de la série télévisée en direct THE MANDALORIAN sur Disney Plus, ce jeu TROUBLE: STAR WARS THE MANDALORIAN EDITION combine le gameplay TROUBLE avec les aventures THE MANDALORIAN. Faites la course autour d’une planète dangereuse dans les confins de la galaxie pour sauver L’ENFANT, que les fans appellent «BABY YODA». Choisissez de jouer en tant que chasseur de primes, THE MANDALORIAN, IG-II le droïde, le guerrier qualifié, CARA DUNE, ou le producteur de vapeur, KUILL. Le premier joueur à obtenir ses 4 pions dans l’espace Home pour sauver THE CHILD gagne! Ce jeu est un choix amusant pour Family Game Night et c’est un excellent cadeau pour les fans de STAR WARS THE MANDALORIAN. Ce jeu est pour 2 à 4 joueurs. Comprend une base d’unité de jeu en plastique avec un rouleau de matrice Pop-O-Matic, un insert en carton de jeu, 16 pions en plastique (4 de chaque couleur), une feuille d’étiquettes et des instructions. Disponible sur Amazon et Walmart.

STAR WARS THE CHILD ANIMATRONIC EDITION

(HASBRO / 4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 59,99 $ / Disponible: automne 2020)

De la collection STAR WARS de HASBRO vient le jouet THE CHILD ANIMATRONIC EDITION avec des sons et des séquences motorisées! Il peut ressembler à «BABY YODA», mais cette adorable créature s’appelle L’ENFANT – et maintenant vous pouvez devenir son protecteur avec ce jouet animatronique de STAR WARS. Toucher le haut de la tête de THE CHILD’S active plus de 25 combinaisons de sons et de mouvements, y compris des sons joyeux et excités, des rires, des babillages, etc. Les garçons et les filles peuvent prétendre exploiter le pouvoir de la Force lorsque le jouet THE CHILD ferme les yeux, lève le bras et soupire comme s’il exerçait une grande quantité d’énergie. Couchez le jouet ENFANT et il fermera les yeux et fera une «sieste forcée». Comprend une figurine et un pendentif mandalorien. Nécessite 2 piles AAA, incluses. Disponible chez la plupart des grands détaillants, y compris ShopDisney et Entertainment Earth

GUERRES DES ÉTOILES L’ENFANT 6,5 POUCES Figure

(HASBRO / 4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 19,99 $ / Disponible: printemps 2020)

De HASBRO est la figurine de 6,5 pouces de STAR WARS THE CHILD inspirée de la généreuse prime de la série à succès Disney Plus The Mandalorian! L’ENFANT prend le monde d’assaut, et maintenant les enfants et les fans peuvent en ramener un à la maison! Ajoutez un énorme plaisir à n’importe quelle collection STAR WARS avec cette grande figurine de 6,5 pouces STAR WARS THE CHILD. Imaginez que tous les chasseurs de primes de la galaxie poursuivent l’Enfant (parce que, avouons-le, ils le sont) et protégez cette adorable créature de tous! Avec un design inspiré de la série d’action en direct et plusieurs points d’articulation pour un grand plaisir mobile, les enfants et les fans de tous âges adoreront imaginer les moments préférés de la galaxie STAR WARS! Disponible chez la plupart des grands détaillants, y compris Entertainment Earth

GUERRES DES ÉTOILES LA COLLECTION BOUNTY, L’ENFANT Collectibles 2,2 pouces

(HASBRO / 4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 7,99 $ / Disponible: printemps 2020)

De HASBRO est la COLLECTION STAR WARS THE BOUNTY, THE CHILD 2.2-INCH Collection, inspirée du personnage super mignon de la série à succès Disney Plus The Mandalorian! Il peut ressembler à un «bébé Yoda», mais cette adorable créature de 50 ans s’appelle l’Enfant et c’est beaucoup de choses: mignon, curieux, affamé, endormi, sensible à la Force et l’un des plus recherchés de la galaxie! Les fans peuvent créer leur propre collection de ce personnage adorable dans des poses inspirées de scènes emblématiques de la série en direct! Avec 6 figurines au choix, les enfants et les fans peuvent collecter des figurines avec des poses amusantes telles que siroter une soupe et une couverture enveloppée, me tenir et un jouet de balle, une collation grenouille et un moment de force. Ces figurines de collection de 2,25 pouces sont un excellent moyen de commencer une collection, d’échanger avec des amis, d’offrir en cadeau ou d’afficher dans n’importe quelle collection STAR WARS! Pour la pré-vente, ces articles seront offerts en 2 paquets pour 15,99 $. Disponible chez la plupart des grands détaillants, y compris Entertainment Earth

GUERRES DES ÉTOILES: LA SÉRIE NOIRE L’ENFANT Figure

(HASBRO / 4 ans et plus / Prix de détail approximatif: 9,99 $ / Disponible: printemps 2020)

De STAR WARS: THE BLACK SERIES est la figurine à collectionner THE CHILD 1,12 pouces basée sur le personnage si mignon-ça fait mal de la série à succès Disney Plus The Mandalorian! L’ENFANT est le mystère le plus adorable d’ici à la bordure extérieure! Les fans peuvent désormais ajouter la sensation galactique d’une pinte à leurs collections STAR WARS: THE BLACK SERIES! La figurine de 1,12 pouce est conçue pour ressembler à The Child, avec des détails de qualité supérieure et de multiples points d’articulation. Comprend une figurine, un bol de bouillon d’os, un bouton de jouet et une grenouille Sorgan. Disponible chez la plupart des grands détaillants, y compris Entertainment Earth

GUERRES DES ÉTOILES Jouet en peluche The Child Talking

(HASBRO / 3 ans et plus / Prix de détail approximatif: 24,99 $ / Disponible: printemps 2020)

De HASBRO, le STAR WARS THE CHILD 7,5-IN TALKING Peluche avec des sons de personnages et des accessoires! Rien dans la galaxie n’est aussi mignon, n’a fait autant de siestes, siroté plus de soupe ou appris à contrôler la Force que L’ENFANT de la série à succès The Mandalorian sur Disney Plus! Il peut ressembler à «Baby Yoda», mais cette adorable créature s’appelle The Child – et maintenant vous pouvez devenir son protecteur avec ce doudou en peluche de HASBRO Star Wars, vêtu de la petite robe la plus mignonne jamais vue de ce côté de Mos Eisley. Les bras mobiles permettent aux enfants de prétendre que la Force est à leur portée, tandis qu’une pression sur le corps en peluche douce du jouet active les sons des personnages! Comprend un jouet en peluche parlant, un bol de bouillon d’os et une grenouille Sorgan. Disponible chez la plupart des grands détaillants, y compris Entertainment Earth

Que pensez-vous de tous ces nouveaux jouets mandaloriens?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.