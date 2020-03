Haven’s Gate: la secte qui croyait aux ovnis et au suicide collectif de Rancho Santa Fe

Il faisait chaud le 26 mars 1997 à Rancho Santa Fe, au nord de San Diego, en Californie, lorsque la police a trouvé les corps de 39 personnes qui s’étaient suicidées avec du phénobarbital –Un barbiturique utilisé pour certains types d’épilepsie–, mélangé avec du jus de pomme et de la vodka. The Inciter: Marshall Applewhite, co-fondateur de l’une des sectes les plus célèbres du 20e siècle: Haven’s Gate.

Contact OVNI

C’est en 1972 que Marshall Applewhite a rencontré Bonnie Nettles, une infirmière intéressée par la théosophie et la prophétie biblique. Les affinités sont immédiatement apparues et peu de temps après être devenues amies, Applewhite a dit qu’elle avait l’impression de la connaître depuis longtemps, alors elle a conclu qu’elles s’étaient rencontrées dans une vie antérieure. En même temps, Nettles lui a dit que les extraterrestres avaient prédit leur rencontre et ensemble, ils se sont convaincus qu’ils avaient une mission divine. Ils ont donc décidé de s’intéresser également aux pratiques chrétiennes alternatives étroitement liées à l’astrologie..

Applewhite a prétendu avoir des visions qui indiquaient la bonne voie pour trouver la transcendance. Avec Nettles, avec qui il n’avait aucun type de relation sexuelle (son amour était purement platonique), il a ouvert une librairie chrétienne appelée Christian Arts Center, où ils ont vendu des livres sur divers sujets liés à la spiritualité. Mais aussi, Applewhite il était un habitué des lectures de science-fiction, en particulier dans les livres de Robert A. Heinlein et Arthur C. Clarke.

La combinaison de lectures spirituelles et de livres de science-fiction a conduit le couple à ouvrir un centre d’enseignement appelé Know Place, où ils enseignaient la théosophie et le mysticisme. En 1973, ils décidèrent qu’il était temps de traverser l’ouest des États-Unis pour que d’autres entendent ses enseignements, car ils s’étaient tous deux convaincus qu’ils étaient les deux témoins dont parle l’Apocalypse et qu’ils devaient transmettre leur doctrine à atteindre la transcendance. Alors, n’ayant pas les ressources suffisantes pour entreprendre leurs voyages, ils ont décidé de vendre leur sang à plusieurs reprises et de travailler temporairement pour obtenir les ressources nécessaires. Leur mode de vie est devenu plus ou moins errant, ils mangeaient peu, dormaient plusieurs fois à l’extérieur et lorsqu’ils ont réussi à rester dans un hôtel de passage, ils ont essayé de s’échapper sans payer de logement.

C’était en mai 74 lorsque le couple a obtenu son premier étudiant et à partir de ce moment, la doctrine d’Applewhite et d’ortie commencerait à prendre forme. Dans son livre Destroying the Wolrd to Save It: Aum Shinrikyo, Apocalyptic Violence, and the New Global Terrorisim, Robert Jay Lifton dit que dans ses voyages Applewhite et Nettles ont réfléchi sur la vie de Saint François d’Assise, tout en lisant à des auteurs ésotériques comme Helena Blavatsky. Ils avaient une copie de la Bible King James et ont étudié durement le Nouveau Testament sur tout ce qui concerne la christologie, l’ascétisme et l’eschatologie, assaisonné de lectures de science-fiction. À travers tout cela, ils ont tous deux considéré leur esprit comme supérieur aux autres et ont écrit une brochure expliquant que Jésus-Christ se réincarnerait mais au Texas (étrangement l’état d’origine d’Applewhite). Les deux hommes ont donc estimé qu’ils étaient destinés à être tués pour ressusciter. Et, après leur retour à la vie, ils seraient transportés dans un vaisseau spatial vers une sorte d’au-delà. Lors de cet événement, ils l’ont appelé “La démonstration”.

Religion, OVNIS, Star Trek et suicide collectif

Après avoir été arrêté en 1924 pour avoir volé une voiture, Marshall Applwhite a passé six mois en prison à réfléchir sur son idéologie, a décidé d’abandonner l’occultisme et de se concentrer sur la vie extraterrestre et la transcendance. Quand ils l’ont arrêté, il a affirmé que le vol de la voiture était un ordre céleste.

En 1975, le couple s’appelait “Les Deux” ou “Les Deux OVNIS” et ils ont commencé à publier des avis invitant les gens à se réunir pour écouter. Ils ont ainsi réussi à gagner des adeptes qui étaient appelés «l’équipage». Selon Lifton:

“Dès 1975, Marshall Herff Applewhite, son gourou, a dit qu’il avait demandé à ses disciples s’ils seraient” prêts à porter les armes pour cette cause “, expliquant qu’au lieu de tuer d’autres, ils voulaient inciter les gens à être tués. “

Lors de leurs rencontres Applewhite était le principal orateur, tandis que Nettles n’intervenait que pour accentuer ou clarifier certains points de ceux exprimés par son partenaire. Le prénom de votre église est par ailleurs absurde et drôle. Eglise anonyme des sexaholiques anonymes, mais elle est rapidement devenue la métamorphose humaine individuelle. Les idées extraterrestres d’Applewhite et d’Orties étaient enracinées dans la théorie des anciens astronautes, celle qui dit que les extraterrestres ont visité la Terre dans les temps anciens et qu’à un moment donné, ils reviendront pour nous. Un fait curieux indique qu’Applewhite parlait régulièrement avec des phrases tirées de Stark Trek. Sa religion s’est ensuite concentrée sur la croissance individuelle, un style très New Age, et Il finit par recruter 40 fidèles qu’ils convainquent de quitter leur foyer et mènent plutôt une vie nomade à leurs côtés. La plupart de ses disciples étaient jeunes.

À la fin des années 1970, la secte a reçu une grande somme d’argent et a acheté des maisons à Denver et Dallas, car de nombreux fueros «ont été bannis» en raison de leur manque de dévouement et de dévouement, c’est ainsi qu’ils se sont isolés et que leur mode de vie était, plus un secret pour la société, dans le style du château de la pureté. Applewhite et Nettles se sont concentrés sur la préparation de leurs adhérents pour ce qu’ils ont appelé le niveau suivant. Par exemple, une nuit, ils ont dit à leurs disciples que les extraterrestres allaient leur rendre visite et les ont fait attendre à l’air libre toute la nuit, à la fin on leur a dit qu’ils ne testaient que leur loyauté.

En 1980, le duo apocalyptique comptait déjà 80 adeptes et ils étaient tellement gardés qu’ils n’étaient pas autorisés à quitter leurs maisons, qu’ils appelaient «navires». En 1983, ils n’ont été autorisés à rendre visite à leurs proches que le jour de la fête des mères et ont demandé d’expliquer qu’ils étudiaient l’informatique dans un monastère.

En 1985, la tragédie a frappé la communauté lorsque la mort a atteint Bonnie Nettles, qui a subi une opération des yeux, après avoir reçu un diagnostic de cancer. Le cœur brisé, Applewhite est tombé dans la dépression, mais il a assuré à ses disciples que les orties communiquaient avec lui et qu’il avait voyagé au niveau suivant parce qu’il avait beaucoup d’énergie pour rester pour habiter les enfers, laissant ainsi son corps physique. Applewhite a ensuite organisé un mariage où il a épousé la communauté pour renforcer son unité et a expliqué que Nettles l’avait abandonné parce qu’il avait encore des choses à apprendre, puis il a commencé à se référer à elle avec des pronoms masculins et l’a même appelée “Le Père”.

La communauté a vécu longtemps dans le secret et en 1988, elle a publié quelques brochures expliquant leur mode de vie unique et incitant les membres du New Age à lire des livres liés à leurs croyances. Dans les années 1990, Applewhite a commencé à envisager, pour la première fois et de manière sérieuse, le suicide collectif comme alternative pour atteindre le Next Level et vivre The Demonstration. D’un autre côté, la secte est devenue plus rigoureuse en ce qui concerne l’asexualité et en 1995 Applewhite et plusieurs membres ont opté pour la castration chimique.

Le groupe a loué un manoir à Rancho Santa Fe en 1996 et a enregistré deux messages vidéo offrant à leurs téléspectateurs la dernière chance de quitter la Terre. Fait intéressant, la comète Hale Bopp approchait de la Terre et d’Applewhite il a assuré à ses partisans que ce serait le navire qui les amènerait au niveau suivant. Il leur a dit que Nettles était à bord, mais il y avait un petit détail, pour monter à bord du navire, ils devaient se suicider.

En 1997, le groupe a été définitivement isolé, a enregistré des messages d’adieu faisant l’éloge d’Applewhite. Applewhite lui-même a enregistré une vidéo avant de mourir où il a expliqué que la mort était la dernière issue, car ils détestaient ce monde “en toute honnêteté”.

Le jus de pomme mélangé à de la vodka et du phénobarbital serait le canal de purification qui leur permettrait de trouver la mort le 26 mars. L’affaire est devenue si célèbre – une série comme American Horror Story lui consacre une partie de son intrigue – qu’elle a été étudiée par plusieurs experts et la plupart conviennent que le pouvoir d’attraction qu’Applewhite exercé sur ses disciples était surprenant, à tel point qu’il a réussi à les rendre complètement dépendants.

