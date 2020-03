‘Hawaii 5.0’ signe Chuck Norris pour la fin de la série

Devenez l’une des séries policières les plus emblématiques de la télévision américaine actuelle, CBS a fixé une date de fin pour ‘Hawaii 5.0’ après être resté en ondes pendant 10 saisons. Cependant, cet adieu ne passera inaperçu à personne, et c’est que la chaîne a prévu chaque détail, même avec une signature de luxe.

Chuck Norris

Chuck Norris a signé pour la fin de ‘Hawaii 5.0’, selon TVLine, pour rejeter la série avec style. Celui qui a donné vie au Texas Ranger dans les années 90 «Walker» se mettra au pied de Lee Phillips, un ancien sous-sergent qui aide Lincoln Gate (Lance Gross), qui était un mentor dans le passé. Gate cherche des moyens de se cacher des autorités pour maintenir son anonymat.

Gross est une autre signature pour le dernier tronçon de la série. Son personnage a été formé par Norris, devenant un ancien adjoint d’artillerie marine de l’équipe de sécurité de la flotte antiterroriste. Lincoln Gate finit par être connecté à l’équipe «Hawaii 5.0» et après un problème, ses membres vous aideront à garder votre sécurité en sécurité.

Ce sera la fin de la série

Après avoir annoncé que la fiction prendrait fin à la fin de la saison 10, Le 3 avril a été fixé comme date d’adieu de ce redémarrage de la série des 70. Ce dernier épisode aura d’une durée de deux heures et pour lui, ils ont non seulement compté sur l’apparition de Chuck Norris, mais aussi sur les retours de James Marsters, comme Victor Hesse; William Sadler, donnant vie à John McGarrett et Mark Sacascos, qui se met dans la peau de Wo Fat.

