«Hawaii Five-0» annulé, série finale diffusée le 3 avril. Voici à quoi s’attendre

Il y a un peu plus d’un mois, CBS a surpris les fans en annonçant qu’elle annulait Hawaii Five-0 après 10 saisons. La nouvelle de la fin du drame policier sur l’île a choqué les téléspectateurs, surtout lorsqu’ils ont appris qu’il ne restait plus qu’une poignée de nouveaux épisodes à diffuser. Maintenant, la fin de Five-0 est presque là. La finale de la série sera diffusée le vendredi 3 avril.

Le dernier épisode de «Hawaii Five-0» est diffusé le 3 avril

Scott Caan comme Danny ‘Danno’ Williams et Alex O’Loughlin comme Steve McGarrett à Hawaii Five-0. | Karen Neal / CBS via .

À l’origine, la finale de la série Hawaii Five-0 était censée être un événement spécial de deux heures diffusé le 3 avril. Mais les changements d’horaire dus au coronavirus ont fait que le réseau a décidé de diffuser les deux derniers épisodes de l’émission sur deux nuits.

La première partie de la finale a été diffusée le 27 mars. Elle a présenté l’introduction d’un nouveau personnage, Lincoln Cole (Lance Gross), un marin qui est allé AWOL et qui s’est caché à Hawaï, travaillant dans un restaurant. Après avoir sauvé une femme d’un gang de voleurs de banque, il croise Danny (Scott Caan) et Steve (Alex O’Loughlin). Lorsque la femme et son enfant sont kidnappés par les voleurs, Cole apparaît comme une monnaie d’échange. Plus tard, Steve avoue à Danny qu’il n’est pas sûr de son avenir dans la force. Il a également reçu une mystérieuse lettre de sa mère décédée contenant un chiffre qu’elle voulait qu’il décode. Alors que lui et Danny parlent, un voleur fait irruption dans la maison de Steve et vole l’enveloppe qui contenait la lettre, mais pas la lettre elle-même.

Danny est en danger et Steve résout son gros dossier dans la finale de la série «Hawaii Five-0»

Scott Caan et Alex O’Loughlin dans le dernier épisode de Hawaii Five-0 | Karen Neal / CBS via .

L’épisode de vendredi de Hawaii Five-0 – intitulé «Aloha» – continue le scénario de la semaine dernière et conclut la série pour de bon. Danny est enlevé et grièvement blessé par la femme de Wo Fat, qui est après le chiffre que la mère de Steve lui a laissé. Pendant ce temps, Steve résout enfin le cas que son père lui a laissé il y a 10 ans. (Son père John a été assassiné sur ordre de Wo Fat dans l’épisode pilote de l’émission, ce qui a conduit à la création du groupe de travail Five-0.)

James Marsters (Victor Hesse), William Sadler (John McGarrett) et Mark Dacascos (Wo Fat) sont tous invités dans l’épisode, qui sera diffusé le 3 avril à 9 / 8c sur CBS.

Pourquoi «Hawaii Five-0» a-t-il été annulé?

CBS n’a pas expliqué pourquoi elle avait décidé d’annuler Hawaii Five-0 après une décennie en ondes. Mais il semble que Caan et O’Loughlin – dont les contrats auraient été conclus à la fin de cette saison – étaient prêts à partir. Deadline a rapporté que O’Loughlin, en particulier, estimait qu’il ne pouvait plus continuer avec l’émission après avoir traité pendant des années les effets d’une blessure au dos qu’il avait subie pendant le tournage.

Pourtant, l’acteur n’avait que de bonnes choses à dire sur son passage dans la série et ses fans.

“Cette émission a été à peu près tous les moments éveillés au cours des 10 dernières années de ma vie”, a déclaré O’Loughlin dans un communiqué lors de l’annonce de l’annulation. «Partout où je vais sur cette planète, dans toutes les langues, je suis McGarrett pour tous ces gens. Ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli, c’est extraordinaire. Je ne peux pas vraiment mettre de mots pour exprimer mon niveau de gratitude. Je suis juste content d’avoir fait partie de ça, une partie de l’histoire, et ça va me manquer. Et pour les fans, je ne sais pas comment vous remercier. Merci de nous suivre comme vous l’avez fait. Tu vas me manquer. Aloha. “

