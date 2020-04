“Hawaii Five-0” est terminé: que se serait-il passé pendant la saison 11?

Tout comme Hawaii Five-0 de CBS est maintenant terminé, les aventures professionnelles et personnelles des autres membres du groupe de travail sont également terminées – bien que TVLine puisse révéler un peu ce qui allait se passer ensuite, s’il y avait eu une saison 11.

Spoilers pour la finale de la série, qui a été diffusée le 3 avril, bien sûr, suivez!

Pour commencer, le vétérinaire MacGyver Lance Gross, comme indiqué précédemment, avait été engagé pour ces deux derniers épisodes avec le potentiel d’être une série régulière pour la saison 11. En tant que tel, Lincoln Cole – comme l’a laissé entendre Steve demandant à l’ancien sergent d’artillerie de marine de «tenir en bas du fort »en son absence – aurait rempli le vide laissé par McGarrett.

“Je suis un grand fan de [Lance]et je pensais qu’il serait un excellent ajout à l’équipe », a déclaré à TVLine Peter M. Lenkov, showrunner du H50. “[Lincoln] était le type parfait de «jouet cassé» pour complimenter l’équipe. »

Dans un monde idéal, McGarrett serait finalement revenu, après avoir parcouru la Terre comme Kung Fu (comme Danny l’a dit avec amusement). “Il a besoin d’un moment pour respirer, alors l’idée est qu’il s’en ira puis reviendra”, a déclaré Lenkov. “Et puis si nous revenions pour la saison 11 … nous aurions peut-être fait les deux premiers épisodes sans lui.” (Bien que le leader de la série, Alex O’Loughlin «ait voulu que ce soit sa dernière année», a affirmé Lenkov, «si le studio avait voulu ramener le spectacle pour la saison 11, je dois croire qu’ils auraient essayé de faire rester Alex. “)

La finale qui a été diffusée le 3 avril a été initialement écrite pour mettre en place certains scénarios de la saison 11. Mais une fois que Lenkov a appris que CBS voulait dire aloha à H50, il devait faire quelques ajustements. (Tel quel, nous a-t-il dit, “J’ai 12 minutes de ce spectacle qui ne sont pas là-bas et qui sont sur le plancher de la salle de découpe.”)

“Il y avait un tas de petits cliffhangers” qui ont été coupés, y compris “un petit rythme relationnel entre Tani et Junior (joué par Meaghan Rath et Buelah Koale)”, a partagé le PE avec TVLine. “Si vous vous souvenez, Junior a fini par tuer le petit ami de son ex-petite amie [in Season 9, Episode 16], et parce qu’il se sentait coupable à ce sujet, Tani découvre qu’il les a en quelque sorte soutenus. Il y avait donc une histoire à ce sujet qui allait mener à la saison 11. »

Également coupé alors que le script de la finale de la saison se transformait en finale de la série: «Adam (Ian Anthony Dale) a reçu la visite des Yakuza au Japon, qui ont essentiellement dit: [by setting up Kenji] est allé contre tout ce en quoi nous croyons et nous avons fini de vous protéger ”, nous a dit Lenkov. “Il y avait donc un peu de cliffhanger là-bas.”

Tout compte fait, “je suis juste entré et j’ai sorti tous les petits cliffhangers de personnages”, a expliqué Lenkov, “et je l’ai rendu plus définitif.”

Non pas que le groupe de travail ne reviendra absolument pas combattre le crime un autre jour. “Même le réseau a dit:” Hé, qui sait – nous pourrions toujours le ramener un jour sur la route “”, a partagé Lenkov dans le cadre de notre principale Q&R post mortem. «Ça pourrait être une série d’événements, ça pourrait être n’importe quoi, il y a toujours cette possibilité. Je vais garder espoir. “