«Hawaii Five-0» Finale de la série alternative avec Jack Lord CGI Cameo

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci auparavant, mais la scène de clôture initialement prévue pour la finale de la série Hawaii Five-0 a en fait été diffusée en septembre 2016.

La séquence en question a plutôt fini par ouvrir la première de la saison 7 du drame CBS, où Steve McGarrett, récemment blessé, s’est introduit dans la chapelle du Tripler Army Medical Center. Assis à côté des bancs, McGarrett a entamé une conversation avec un étranger à proximité, dont il a appris plus tard qu’il avait également été flic à Hawaï.

“Parfois, j’ai l’impression que mon travail m’a pris tout ce qu’il me fallait”, a déploré Steve. “Fils, ce que nous faisons ne peut pas être quantifié”, a conseillé l’étranger. «Le meilleur héritage qu’un homme puisse laisser derrière lui, ce sont les personnes dont il a changé la vie.»

Cet homme de loi à la retraite… a été joué par une version CGI du regretté Jack Lord, alias McGarrett, dans l’émission originale Hawaii Five-O de la télévision.

Lorsque le showrunner Peter M. Lenkov a eu l’idée du caméo inattendu, il l’a imaginé comme la scène très finale de la série. Mais à la sortie de la saison 6, il a réalisé que Five-0 ne se terminerait pas de si tôt, et il voulait s’attaquer à ce truc informatique avant qu’une autre émission ne fasse de même.

Quand on l’envisage comme la fin d’une finale de série, “J’ai en fait écrit la scène très différemment”, a déclaré Lenkov à TVLine. «La fin de l’émission était McGarrett assis sur un banc, et cet homme plus âgé s’assoit à côté de lui. McGarrett parle de sa vie et de sa concentration et de son engagement envers le groupe de travail, et de la façon dont cela lui a fait en quelque sorte tout sacrifier, et le personnage de Jack Lord en dit long sur ce qui était dans cet épisode de la saison 7 – ce qui est, ce que vous êtes faire est votre héritage. “

Cette réunion des hommes de loi «allait se terminer avec McGarrett regardant en arrière, et le gars est parti. Le téléphone sonne et il dit: «McGarrett…. Je serai là. “Donc, vous savez que même s’il envisageait peut-être de raccrocher, cette conversation lui a permis de réaliser que c’est ce qu’il est. Le public saurait que le groupe de travail continuera sous sa direction. »

Le seul inconvénient à appuyer sur la gâchette du camée quand il l’a fait était “les effets visuels n’étaient pas encore là”, reconnaît Lenkov. (Pour créer «Jack Lord», comme le personnage a été crédité, Five-0 a utilisé une combinaison d’un acteur vocal semblable à un son, un véritable acteur qui a la même structure osseuse et du travail CG posé sur le visage du remplaçant. La succession de Lord avait a approuvé le scénario des mois plus tôt, sachant qu’il s’agissait d’honorer l’héritage de l’acteur.) “Si je le faisais aujourd’hui, ce serait beaucoup mieux”, note Lenkov. “Chaque année, chaque mois, [the technology] change et ça devient tellement mieux, et nous étions trop tôt avec ça. Mais c’était ma fin originale. “

Peut-être aussi à noter: dans la scène de la saison 7, le personnage de Jack Lord – parlant de son mariage de 40 ans – a assuré à Steve: “Je suis sûr que la bonne femme est là pour vous quelque part.” À quoi Steve a dit: “Et si j’avais déjà rencontré la bonne femme et que je ne pouvais pas m’accrocher à elle?”

“Alors ce n’était pas la bonne femme”, a suggéré Jack Lord. Steve, cependant, a répliqué: “Tu vois, je ne suis pas si sûr de ça.”

