«Hawaii Five-0»: réservé sur Antiques Roadshow – Best TV Quotes

Bien sûr, nous sommes déçus de perdre une heure de sommeil au profit de l’heure d’été… mais nous sommes vraiment déçus de perdre une heure d’écoute de la télévision. (#PeakTV ne repose pour personne!)

Heureusement, notre dernier lot de citations de la semaine peut faire la différence, car il présente une fois de plus le dialogue exceptionnel de sept jours de comédies, de drames et de séries non scénarisées.

Cette fois-ci, nous avons une insulte arrachée aux gros titres gracieuseté d’Empire Giselle, une leçon inquiétante de violence en prison contre Good Girls, l’honnêteté brutale d’American Idol pour un concurrent aux yeux brillants et une conversation de recrue qui offre trop d’informations à waaaaay.

Également présenté dans le résumé de cette semaine: une double dose de NCIS: Los Angeles, ainsi que des extraits sonores de Schitt’s Creek, A Million Little Things, LEGO Masters, Devs et plus encore.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!

