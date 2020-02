“Hawaii Five-0” Saison 10: Lance Gross Cast comme possible série régulière

HISTOIRES CONNEXES

Lance Gross, ancien de MacGyver, retourne au Lenkoverse avec un rôle régulier potentiel dans la série Hawaii Five-0.

Selon notre site sœur, Deadline, Gross apparaîtra dans les épisodes consécutifs d’avril du drame CBS sous le nom de Lincoln Cole, un ancien sergent d’artillerie de marine décoré de l’équipe de sécurité antiterroriste de la flotte (qui, j’espère vraiment, s’appellera FAST acronyme cool). ). Lorsque Cole se trouve potentiellement en danger, Five-0 est amené pour le protéger.

Si Five-0 devait être choisi pour la saison 11, Gross pourrait continuer à jouer en série, rejoignant Alex O’Loughlin, Scott Caan, Meaghan Rath, Chi McBride, Beulah Koale, Ian Anthony Dale, Katrina Law et autres.

En plus de son arc en tant que chasseur de primes MacGyver Billy Clayton, les précédents crédits télévisés de Gross incluent le rôle de Calvin de House of Payne, le rôle héroïque de Crisis de NBC, Sleepy Hollow et, plus récemment, Star, où il a joué Maurice Jetter .

Five-0 est diffusé le vendredi à 9 / 8c, sur CBS.