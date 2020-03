«Hawaii Five-0» se terminant: Meaghan Rath rejoint le pilote «Jury Duty» de CBS

HISTOIRES CONNEXES

Meaghan Rath, qui vient de filmer la finale de la série Hawaii Five-0, a déjà un nouveau travail dans sa ligne de mire – sur le pilote de comédie Jury Duty de CBS.

Écrit par les producteurs exécutifs Dana Klein et Stephanie Darrow (tous deux de courte durée 9JKL de CBS), la série prospective suit un groupe de jurés qui sont séquestrés ensemble jusqu’à ce qu’ils soient tous d’accord sur un verdict, «et ils ne peuvent même pas s’entendre sur le déjeuner . “

Rath jouera Jen, qui est décrit comme «sarcastique, adorablement névrosé et un peu contrôlant». Éditrice de livres à succès qui demande beaucoup d’entretien (mais pense qu’elle est peu d’entretien), Jen “se sent comme la dernière fille célibataire au monde parce que tous ses amis sont mariés avec des enfants.”

En décrochant le rôle, Rath sera co-star en face de son fiancé de la vie réelle Jack Cutmore-Scott (Déception), qui dans Jury Duty joue “Hutty”, un leader naturel charismatique et gagnant dans tous les sens … qui n’est pas heureux d’être fait un juré suppléant.

En plus de sa course de trois saisons en tant que Tani Rey de Five-0, les crédits TV de Rath incluent Rogue, New Girl, Cooper Barrett’s Guide to Surviving Life (où elle a rencontré Cutmore-Scott pour la première fois), Being Human et un récent spot invité sur Supergirl, en face de son frère Jesse (alias Brainy).

