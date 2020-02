«Hawaii Five-0» se terminant par la saison 10 – La date de fin de la série dévoilée

Le soleil se couche sur Hawaii Five-0. La 10e saison actuelle de CBS procédural sera la dernière, a appris TVLine. Une finale de deux heures sera diffusée le vendredi 3 avril à 8 h / 7 h.

“Il n’est jamais facile de dire au revoir à une franchise à succès qui a perpétué l’héritage de l’original avec une telle distinction, tout en établissant son propre style de signature”, a déclaré Kelly Kahl, président de CBS Entertainment, dans un communiqué. «Depuis l’épisode 1, Hawaii Five-0 a été un énorme succès pour nous. Grâce aux talents incroyables des producteurs, des scénaristes, des acteurs et de l’équipe, il a joué un rôle clé pendant une décennie dans notre calendrier et a aidé à établir notre centrale vendredi soir. Nous ne pouvons pas être plus fiers de sa qualité et de sa longévité et nous sommes reconnaissants pour le dévouement passionné des fans qu’il a inspiré. »

Le producteur exécutif Peter M. Lenkov ajoute: «Hawaii Five-0 a été une telle bénédiction pour moi et pour toutes les personnes qui ont travaillé sur cette incroyable émission. J’ai vraiment appris la signification de «ohana» alors que les téléspectateurs nous embrassaient et que les Hawaïens nous accueillaient avec le privilège de filmer sur leurs côtes. Je suis éternellement redevable au génie créatif qui a été Leonard Freeman qui nous a donné une si belle histoire pour commencer. Et ma gratitude éternelle à notre distribution, dirigée par notre héros Alex O’Loughlin, les scénaristes, l’équipe de production, notre CBS ohana, et surtout VOUS, les fans, qui nous ont permis de travailler avec fierté et ont rendu notre série telle un succès. Mahalo. “

“Cette émission a été à peu près tous les moments de veille pendant les 10 dernières années de ma vie”, a déclaré la star Alex O’Loughlin. «Partout où je vais sur cette planète, dans toutes les langues, je suis McGarrett pour tous ces gens. Ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli, c’est extraordinaire. Je ne peux pas vraiment mettre de mots pour exprimer mon niveau de gratitude. Je suis juste content d’avoir fait partie de ça, une partie de l’histoire, et ça va me manquer. Et pour les fans, je ne sais pas comment vous remercier. Merci de nous suivre comme vous l’avez fait. Tu vas me manquer. Aloha. “

H50 cette saison est en moyenne juste au nord de 7 millions de téléspectateurs au total (en nombre Live + Same Day), se classant quatrième parmi les drames CBS (derrière NCIS, FBI et vendredi titan Blue Bloods). Sa cote de démo de 0,7 suit quant à elle les trois mêmes drames et les Criminal Minds récemment terminés.

Le tableau de bord de renouvellement de la TV 2020 de TVLine a été mis à jour pour refléter la conclusion imminente d’Hawaii Five-0. Êtes-vous prêt à dire au revoir? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.