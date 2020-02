‘Hawaii Five-0’ se terminera avec sa dixième saison

Le moment est venu de dire “aloha” à «Hawaii Five-0». CBS a annoncé que la procédure mettant en vedette Alex O’Loughlin et Scott Caan se terminera à la fin de leur dixième saison, actuellement diffusé aux États-Unis. Le drame criminel clôturera son long périple le 3 avril avec un double épisode.

Alex O’Loughlin, star de ‘Hawaii Five-0’

La fiction est un redémarrage de la série homonyme publiée pendant douze saisons entre 1968 et 1980 avec Jack Lord dans le rôle de Steve McGarrett, un détective de police établi à Honolulu. Dans la nouvelle version est son fils, joué par O’Loughlin, qui suit ses traces à la poursuite des criminels qui osent troubler la tranquillité de l’île.

“Il n’est jamais facile de dire au revoir à une franchise à succès qui a continué l’héritage de l’original avec une telle excellence tout en établissant son propre style distinctif”, a déclaré le président de CBS Entertainment, Kelly Kahl. “Depuis l’épisode 1, «Hawaii Five-0» a été un grand succès pour nous. Grâce aux talents incroyables des producteurs, des scénaristes, des acteurs et des équipes, il a été un élément clé de notre programmation pendant une décennie et a contribué à renforcer notre pouvoir vendredi soir. Nous ne pouvons pas être plus fiers de sa qualité et de sa longévité, et nous sommes reconnaissants pour le dévouement passionné qui a inspiré les fans. “

«Hawaii Five-0» a été un pilier de la SCB au cours de la dernière décennie. La série CBS TV Studios a rapidement obtenu un accord de syndication et est devenue un succès international qui a atteint 200 pays à travers le monde.

Adieu à une famille

Malgré la fin, son producteur exécutif, Peter Lenkov, il n’ira pas très loin car il est également en charge des redémarrages de «MacGyver» et «Magnum P.I.», deux fictions qui ont joué dans les croisements avec la procédure hawaïenne. “‘Hawaii Five-0’ a été une grande bénédiction pour moi et pour toutes les personnes qui ont travaillé sur ce spectacle incroyable”, avoue le producteur.

“J’ai vraiment appris le sens de” ohana “lorsque les spectateurs nous ont accueillis et que les habitants d’Hawaï nous ont accordé le privilège de filmer sur leurs côtes. Je serai toujours redevable au génie créatif qu’était Leonard Freeman, qui nous a offert une si belle histoire. Et ma gratitude éternelle à notre distribution, dirigée par notre héros Alex O’Loughlin, les scénaristes, l’équipe de production, notre OBS CBS et, surtout, VOUS, les fans, qui nous ont permis de travailler avec fierté et ont fait notre série un succès. Mahalo. “

