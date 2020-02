Hawaii Five-O se termine après la saison en cours

Hawaii Five-O se terminant après la saison en cours

CBS a connu quelques années difficiles Hawaii Five-O dirigé par Alex O’Loughlin (Whiteout), avec des stars laissant des problèmes de parité avec leurs co-stars blanches et une baisse constante des notes dans les saisons suivantes, et maintenant le réseau a annoncé qu’il prendrait fin après sa dixième saison actuelle, selon Variety.

CONNEXES: Grace Park et Daniel Dae Kim quittent Hawaii Five-O avant la saison 8

“Il n’est jamais facile de dire au revoir à une franchise à succès qui a perpétué l’héritage de l’original avec une telle distinction tout en établissant son propre style de signature», A déclaré Kelly Kahl, président de CBS Entertainment. “De l’épisode un, Hawaii Five-0 a été un énorme succès pour nous. Grâce aux talents incroyables des producteurs, des scénaristes, des acteurs et de l’équipe, il a joué un rôle clé pendant une décennie dans notre calendrier et a aidé à établir notre centrale vendredi soir. Nous ne pouvons pas être plus fiers de sa qualité, de sa longévité et nous sommes reconnaissants pour le dévouement passionné des fans qu’il a inspiré.“

Le redémarrage, qui a commencé en 2010, a été développé par Peter M. Lenkov (Magnum P.I.), Alex Kurtzman (La momie) et Roberto Orci (La frange), avec Lenkov comme showrunner, et a été produit par le trio aux côtés de David Wolkove et Matt Wheeler.

Basée sur la série 1968-1980 du même nom, l’histoire se concentre sur un groupe de travail de police spécialisé dont le siège est à Honolulu, Hawaï, dirigé par le lieutenant-commandant Steven “Steve” McGarett et le sergent-détective Danny “Danno” Williams alors qu’ils enquêtent sur divers crimes. allant du terrorisme, des meurtres, des vols et des enlèvements.

CONNEXES: Rebecca se reproduit pour jouer Clarice Starling dans la série CBS Sequel

Le réseau diffusera une finale de deux heures pour la série le 3 avril, avec des épisodes actuellement diffusés le vendredi soir à 20 h. PST, avec les saisons précédentes actuellement disponibles pour le streaming sur Netflix et CBS All Access, tandis que d’autres épisodes sont syndiqués sur TNT.