Hawkeye a demandé de réduire la pension alimentaire pour enfants par Covid-19

Jeremy Renner, l’acteur connu sous le nom de Clint Barton ou Hawkeye dans le MCU, a demandé que son paiement de pension alimentaire pour enfants soit réduit, ce qu’il verse actuellement à son ex-femme, Sonny Pacheco. Renner a également justifié que sa décision est due au fait que pour l’instant il ne travaille pas … Parce que l’industrie du divertissement est en pause compte tenu des circonstances de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Selon TMZ, qui prétend avoir accès aux documents présentés par Renner devant un juge de Los Angeles, l’acteur a demandé que ses versements à Pacheco soient réduits. L’acteur aurait payé à son ex-femme 30 000 $ par mois pour le logement, la nourriture et le transport, entre autres, chaque mois. Cependant, Il a fait valoir que Pacheco mal géré l’argent et estime que sa fille Ava n’en a pas besoin autant, mais seulement moins de la moitié. Renner a demandé de payer seulement 11 000 $.

En octobre 2019, Pacheco a demandé la garde de sa fille Ava, accusant Renner d’avoir menacé de la tuer devant sa fille. Pacheco a raconté que l’acteur avait placé un pistolet dans sa bouche et l’avait tirée vers le plafond alors que sa fille était encore dans la pièce. Il l’a qualifié d’agresseur et a même déclaré qu’il était suicidaire lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool et des drogues. “Le bien-être de sa fille Ava a toujours été et continue d’être le principal objectif de Jeremy”, a déclaré son avocat à l’époque.

Renner et Pacheco se sont mariés en 2014, mais cette même année, elle a demandé le divorce.

Bien que Renner ne semble pas être impliqué dans aucun film MCU pour le moment, il jouera bientôt dans sa propre série Hawkeye qui Il sera lancé via le service de streaming Disney + en 2021.

