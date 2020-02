Hawkeye Disney + Series rumeur de présenter mafia Trickshot & Survêtement

Selon MCU Cosmic, la prochaine série Marvel Disney + Hawkeye est censée présenter Trickshot et la maillot de survêtement.

Trickshot est le frère aîné de Clint Barton (Hawkeye), appelé Barney. Il est également un archer talentueux et a aidé à former Hawkeye. Il a travaillé pour le FBI, garde du corps indépendant, assassin, mercenaire et a également rejoint les Dark Avengers en tant qu’anti-héros.

Le maillot de survêtement apparaîtra également dans la série, il s’agit d’une organisation criminelle clandestine basée à New York.

L’année dernière, le producteur Trinh Tran a parlé avec ScreenRant de la nouvelle série Hawkeye, donnant quelques détails sur le sujet de la série.

TRAN: «Eh bien, j’ai choisi celui-là précisément parce que nous n’avons pas eu la chance de raconter l’histoire de Clint Barton. Vous avez vu Thor avoir plusieurs films. Vous connaissez son histoire. Cap a plusieurs films, Tony en a quelques-uns, donc ils ont tous eu leur chance, et Clint Barton n’a pas eu la chance de raconter son passé. Je suis excité pour ça, et je suis aussi excité qu’il y ait une jeune fille qui veut devenir Hawkeye. “

.: Je suis un grand fan de Kate Bishop.

TRAN: Êtes-vous vraiment? [Matt] La course de Fraction est absolument l’une des choses les plus étonnantes. Je me souviens d’être assis là à lire la course de Fraction et à y aller, c’est incroyable. C’est absolument incroyable. C’est quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons le faire! Donc, vouloir raconter l’histoire de Clint, après avoir lu la course de Fraction et être excité pour Kate Bishop, il y a quelque chose de vraiment intéressant que je pense que les deux peuvent avoir.

Hawkeye devrait tourner sur place à Atlanta et devrait arriver sur Disney + fin 2021. Jeremy Renner reviendra sous le nom de Hawkeye et la rumeur veut aussi que Hailee Steinfeld joue le rôle de Kate Bishop.

Êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle série Hawkeye?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.