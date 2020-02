Hawkgirl et Hawkman pourraient revenir à Legends of Tomorrow

Legends of Tomorrow pourrait ne pas être entièrement fait avec Hawkgirl et Hawkman, selon Phil Klemmer, co-créateur de la série, écrivain et EP. La première saison de la folie des voyages dans le temps tournait en partie autour du couple ailé, qui s’était continuellement réincarné pendant des milliers d’années, pour être tué à chaque fois par le seigneur de guerre mégalomaniaque Vandal Savage pour alimenter son immortalité.

Ils sont partis à la fin de la saison, en partie à cause de la mort permanente de Savage, et aussi pour leur permettre de vivre leur vie ensemble et de découvrir s’ils étaient destinés l’un à l’autre en dehors du cycle du meurtre et de la renaissance. Au sujet des personnages, Klemmer a déclaré avec désinvolture:

“Nous en parlons énormément dans la salle.”

La “salle” se réfère vraisemblablement à la salle de l’écrivain de la série, où les intrigues d’épisodes et les arcs de personnages sont découpés parmi l’équipe de créateurs de la série. Il n’est pas entré dans les détails, mais le fait qu’ils prennent encore environ deux personnages quatre ans après leur dernière apparition pourrait signifier qu’il y a une intention persistante de les ramener d’une manière ou d’une autre.

Beaucoup de téléspectateurs n’ont pas trouvé la paire si intéressante en premier lieu, en grande partie en raison de leur caractérisation limitée en tant qu’intrigues de marche qui n’avaient été présentées dans Arrowverse que juste avant le début de Legends, et même alors simplement pour les présenter pour la spectacle. Les ramener pourrait permettre aux scénaristes d’explorer correctement qui ils sont en tant que personnes et de leur rendre justice d’une manière qui leur a été refusée par l’origine tremblante de la série.

Les pitreries temporelles démentes auxquelles l’équipe se lève pourraient fournir un certain nombre d’excuses pour voir une réapparition de la paire, mais avec Hawkman en cours de rédaction dans Black Adam et Ciara Reneé de Hawkgirl sur le point de commencer une course en tant qu’Elsa dans la comédie musicale de Broadway de Frozen , sa disponibilité sera longue à venir. Si Hawkgirl et Hawkman reviennent à Legends of Tomorrow est sur les cartes, il faudra peut-être un bon moment avant de les revoir.