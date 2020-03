Hayao Miyazaki a accepté de diffuser ses films en streaming pour de l’argent

L’amour que le maître Hayao Miyasaki a pour ses créations est inconditionnel, dans la mesure où pendant de nombreuses années il s’est opposé à la possibilité de rejoindre les nouvelles tendances de la transmission numérique … jusqu’à très récemment, il était finalement convaincu d’apporter ses films mémorables à des services de streaming comme Netflix et HBO Max. Oui, pour tout le monde, c’était une énorme surprise de savoir que nous pouvions enfin voir à travers un service en ligne The Trip of Chihiro, Princess Mononoke, My Neighbour Totoro. Mais à ce moment-là, nous nous sommes aussi demandé … qu’est-ce qui aurait pu faire changer d’avis radicalement Miyazaki? Le Studio Ghibli l’a finalement expliqué.

Selon le producteur du Studio Ghibli Toshio Suzuki, il a réussi à changer d’avis de Miyasaki en raison d’une série d’aspects financiers que le sensei n’avait peut-être jamais envisagés auparavant. Bien que Miyasaki soit un sujet extrêmement désintéressé, l’effort qu’il déploie actuellement pour développer son nouveau film a été la raison suffisante pour accepter le traitement qui l’aidera à remodeler ses nouveaux projets.

«Hayao Miyazaki réalise actuellement un film, mais cela prend beaucoup de temps. Lorsque cela se produit, il est naturel que cela nécessite également beaucoup d’argent. Je lui ai dit que cela pouvait couvrir les coûts de production de ce film. Quand j’ai dit cela, il a dit: “Eh bien, alors je ne peux rien faire” “, A expliqué Suzuki selon Sora News 24.

Le nouveau film de Miyasaki parle de Comment vivez-vous? Cependant, le problème avec cette nouvelle adaptation du roman éponyme de Genzaburō Yoshino est qu’il prend beaucoup de développement du projet, lorsque le dernier rapport l’a souligné En trois ans, il n’a réalisé que 15% de son nouveau film.

