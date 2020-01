Hayley Kiyoko annule sa tournée et les fans ont le cœur brisé

C’est toujours un choc et une déception pour les fans de tout artiste lorsqu’ils annulent un spectacle. Que ce soit pour une maladie ou autrement, des situations surviennent et ça arrive. Maintenant, la chanteuse Hayley Kiyoko a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle annulait l’intégralité de sa tournée juste 11 jours avant le début prévu. Sa tournée nord-américaine devait commencer le 29 janvier à San Diego, en Californie.

Hayley Kiyoko au Billboard Women In Music 2019 le 12 décembre 2019 | Emma McIntyre / . pour Billboard

Hayley Kiyoko annule toute sa tournée nord-américaine

Le 18 janvier, Kiyoko a partagé un message tapé sur son compte Instagram et Twitter avec la légende: «Veuillez lire.» Elle a écrit: «J’ai des nouvelles bouleversantes. Le calendrier de la tournée ne s’est pas déroulé comme nous l’espérions et en raison de nombreux facteurs qui ne s’alignent pas pour l’année à venir, je suis obligée de prendre la décision extrêmement difficile d’annuler ma prochaine tournée nord-américaine. »Elle a poursuivi:« Je n’ai jamais annulé une date de spectacle dans toute ma carrière et c’est donc vraiment l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises, et encore plus déchirante à vous exprimer. »

L’artiste, connue pour ses chansons «Girls Like Girls», «What I Need» et «Feelings», a également déclaré que, en y repensant, elle promet que cette fois débouchera sur «quelque chose de plus en plus grand». Elle a également assuré à ses fans que elle «ne va nulle part». Elle a écrit: «Je ne prendrai aucun congé. Je vais utiliser ce temps pour travailler extrêmement dur sur la finition de mon nouvel album afin de vous donner mon meilleur absolu. “

Kiyoko, bien sûr, a un immense amour pour ses fans

Au début de sa note, elle a déclaré qu’elle était fière de la communauté de fans qu’elle a qui se soutiennent les uns les autres. «Vous m’inspirez chaque jour», a-t-elle écrit. «Nous avons tellement grandi chaque année, et en tant que communauté, nous devons continuer de croître. À chaque pas en avant, nous avons parfois des revers qui nous rendent plus forts et poussent plus fort. »Kiyoko est une artiste queer bien connue pour ses messages sur l’acceptation et la vie authentique.

Elle a terminé sa note en disant:

Je m’excuse profondément de vous avoir déçu et je vous promets que je vous donnerai bientôt cet espace. Vous êtes pour moi le monde et vous vous êtes toujours manifesté pour moi. Je veux continuer à vous montrer et représenter notre communauté au mieux de mes capacités. … Je vous aime tous tellement. Je suis vraiment désolé.

Hayley Kiyoko, Twitter

Certains fans veulent plus d’explications détaillées

Hayley Kiyoko se produit lors du Lollapalooza 2019 Day 1 le 01 août 2019 à Chicago | Tim Mosenfelder / .

Les fans soutiennent les deux médias sociaux, mais certains veulent plus de détails. L’utilisateur @twentythousand_ a écrit: «Je [sic] je vous pardonne et je vous aime pour toujours, mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi? quels facteurs ne se sont pas alignés pour que toute la tournée s’en aille? ” Moi et plusieurs autres avions en quelque sorte prévu des voyages entiers autour de ça. »

En dehors de l’annonce de Kiyoko, on ne sait pas ce que le mauvais timing pourrait signifier et ce qui a échoué. Le 14 janvier, Kiyoko a sorti un EP de quelques chansons déjà sorties et de nouvelles chansons intitulées Je suis trop sensible pour cette merde. Selon ET Canada, tous ceux qui ont acheté un billet pour son concert recevront un remboursement complet.