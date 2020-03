Hayley meurt-elle à Greenhouse Academy? Le cliffhanger de la saison 4 est enfin résolu! – HITC

Greenhouse Academy est de retour sur Netflix pour la saison 4 et résout enfin ce douleur cliffhanger de la saison 3!

Netflix est peut-être mieux connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais il vaut toujours la peine de se rappeler qu’il y a beaucoup plus de contenu sur Netflix qui est juste prêt à être regardé.

Non seulement il y a une myriade de documentaires, de télé-réalité et de séries télévisées internationales à regarder, mais il y a tout un monde de contenu sur Netflix conçu spécialement pour les enfants.

L’une des émissions les plus populaires de Netflix Futures ces dernières années a été Greenhouse Academy, qui a frappé nos écrans pour la dernière fois en octobre 2019 lorsqu’elle s’est terminée sur un cliffhanger extrêmement frustrant qui a laissé les fans s’inquiéter du personnage de Hayley pendant des mois.

La question sur toutes les lèvres alors que la saison 4 se déroule maintenant est de savoir si Hayley a survécu au changement de saison de la saison 3.

Cliffhanger de la saison 3 de Greenhouse Academy

La fin de la saison 3 de Greenhouse Academy a certainement été douloureuse pour les fans.

Les téléspectateurs ont dû regarder Theo et Hayley s’aventurer dans une grotte sous Greenhouse Academy pour découvrir l’origine d’un mystérieux bip sonore.

Cependant, Hayley marche sans le savoir sur une mine qui avait été laissée comme piège. La paire se précipite pour la sortie mais alors que Théo s’échappe à peu près, Hayley semble être écrasé par les chutes de pierres.

Greenhouse Academy saison 4

Les fans de Greenhouse Academy ont été obligés d’attendre cinq mois angoissants pour connaître le sort de Hayley et Theo.

Après la sortie de la saison 3 en octobre 2019, la nouvelle saison 4 de huit épisodes est enfin arrivée le 20 mars 2020.

Mais cela donne-t-il aux fans les réponses qu’ils recherchaient?

* Spoilers à venir pour les épisodes 1 et 2 de la saison 4 de Greenhouse Academy *

Hayley meurt-il dans la saison 4?

Non! Du moins pas dans les deux premiers épisodes.

Alors que Theo est transporté à l’hôpital après avoir contracté un mystérieux virus dans les grottes sous Greenhouse Academy, Hayley est piégé dans le système de grottes.

Ses amis et sa famille sont manifestement très inquiets et se mettent au travail en essayant de creuser les rochers de l’ouverture de la grotte.

Finalement, cependant, Hayley parvient à trouver son propre moyen de sortir du système de grottes à travers un tunnel et c’est un bon travail qu’elle a fait car les efforts pour la sauver ont conduit à l’effondrement du toit du système de grottes qui l’aurait presque certainement tuée.

Pendant qu’elle se trouve dans la grotte, Hayley est amenée dans une mare d’eau par une souris mystérieusement serviable et cela semble la guérir du virus qui a infecté Théo, ce qui pourrait s’avérer crucial plus tard dans la saison.

Pour savoir ce qui se passe cependant, vous devrez attraper la saison 4 de Greenhouse Academy sur Netflix après les nouveaux épisodes sortis le 20 mars 2020.

Dans d’autres nouvelles, Hayley meurt-il à Greenhouse Academy? Le cliffhanger de la saison 4 est enfin résolu!