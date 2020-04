HBO déplace la série de mai à l’automne – / Film

La nouvelle série de HBO Le troisième jour semble prometteur, et j’avais hâte de le voir le mois prochain. Malheureusement, je devrai – et tous les autres – attendre encore un peu. La série est le dernier élément de divertissement qui a dû mélanger sa sortie en raison de l’épidémie de coronavirus, et ne sera désormais diffusée qu’à l’automne. Mais en attendant, vous pouvez consulter une nouvelle bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce du troisième jour

Ceci est une grande bande-annonce. Cela ne révèle pas trop, mais cela fait un excellent travail de vous attirer. Sur la base des images ici, The Third Day ressemble un peu à The Wicker Man and Midsommar – mais il reste encore beaucoup de mystère. Créé par Dennis Kelly et Felix Barret, les stars de la série limitée en six parties Jude Law, Naomie Harris, Katherine Waterson, Emily Watson, et Paddy Considine, l’histoire de la série étant divisée en deux de manière distincte:

Raconté au cours des trois premiers épisodes, «Summer» met en vedette Jude Law («The New Pope» de HBO) dans le rôle de Sam, un homme qui est attiré par une île mystérieuse au large des côtes britanniques où il rencontre un groupe d’îlots désireux de préserver leurs traditions à tout prix. «Summer» est écrit par Dennis Kelly et réalisé par Marc Munden.

“Winter” se déroule au cours des trois derniers épisodes et met en vedette Naomie Harris (nominée aux Oscars pour “Moonlight”) dans le rôle d’Helen, une étrangère volontaire qui vient sur l’île à la recherche de réponses, mais dont l’arrivée précipite une bataille acharnée pour décider de son sort. “Winter” est écrit par Kit de Waal, Dean O’Loughlin et Dennis Kelly et réalisé par Philippa Lowthorpe.

Le troisième jour était initialement prévu pour une sortie le 11 mai, mais il est maintenant passé à «l’automne». Il n’y a pas encore de date, vous devrez donc rester à l’écoute. Cette décision est probablement due à l’arrêt du processus de post-production en raison du coronavirus.

La série est une coproduction entre Sky et HBO. Il s’agit du premier drame original produit par la nouvelle maison de production de Sky, Sky Studios, en collaboration avec Plan B Entertainment, la compagnie de théâtre immersive de renommée mondiale Punchdrunk et l’écrivain Dennis Kelly. Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Felix Barrett et Dennis Kelly, producteurs exécutifs.

