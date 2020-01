HBO dévoile la date de sortie de la troisième saison de ‘Westworld’

2019 a été une année pleine de succès pour HBO, car elle a eu de bonnes critiques grâce à des séries comme Chernobyl et bien que tout le monde n’ait pas aimé la fin de Game of Thrones, elle a atteint un nombre record d’utilisateurs qui ont vu le résultat de l’histoire créée par George RR Martin. D’ici 2020, le réseau de télévision a des projets qui vont sûrement nous faire exploser la tête, mais sans aucun doute l’un des plus attendus est la troisième saison de Westworld.

Juste le jour où Game of Thrones est terminé, HBO a publié le teaser de cette série située dans un futur dystopique, et ensuite lancerait un premier aperçu de l’apparence de ce troisième opus Aaron Paul – Qui l’année dernière nous a vu revenir en tant qu’emblématique Jesse Pinkman dans The Way, le film Breaking Bad.

Maintenant, le réseau de télévision et le propre compte Twitter de Westworld ont confirmé la date de sortie de cette nouvelle histoire à travers une vidéo qui explique comment une série de catastrophes dans le monde a conduit à l’effondrement inévitable de The System. Vous pouvez voir la troisième saison de la série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy le 15 mars.

Jusqu’à présent, la seule chose connue sur l’intrigue est que Cette livraison s’appellera The New World et sera située juste après la destruction du parc que nous avons vu au cours des saisons passées, nous montrant comment le monde est «le monde réel» où ils devront vivre avec des androïdes.

En plus d’Aaron Paul, Le reste du casting pour cette troisième partie de Westworld est complété par: Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott ‘Kid Cudi’ Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher, Jr., Michael Ealy et Tommy Flanagan. Comme si cela ne suffisait pas, ils reviendront également pour interpréter leurs personnages Evan Rachel WoodThandie Newton, Ed Harris Tessa Thompson et Jeffrey Wright.

