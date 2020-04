HBO dévoile le calendrier de la première de mai 2020

HBO dévoile le programme de sa première en mai 2020

Moins d’une semaine dans un mois qui commence par la folie, HBO a dévoilé le calendrier complet des dates de première pour le mois de mai, y compris les débuts de la nouvelle série Betty, Courir et Je sais que c’est vrai, ainsi que les retours et les nouveaux épisodes de séries à succès dont Peu sûr et Westworld. (Via VitalThrills)

CONNEXES: Adventure Time: Distant Lands Teaser pour HBO Max Animated Special

Le calendrier complet de mai est le suivant:

Betty – 1er maiNatalie Wood: ce qui reste derrière – Le 5 maiJe sais que c’est vrai – 10 maiAtlanta disparus et assassinés: les enfants perdus – La nouvelle série a fait ses débuts le 5 avrilPeu sûr – La saison 4 débute le 12 avrilLa semaine dernière ce soir avec John Oliver – La saison 7 a débuté le 16 févrierMon brillant ami: l’histoire d’un nouveau nom – La saison 2 a débuté le 16 marsEn temps réel avec Bill Maher – La saison 18 a débuté le 17 janvierCourir – Une nouvelle série débute le 12 avrilRue de Sesame – Saison 50Nous sommes ici – La nouvelle série débute le 23 avrilWestworld – La saison 3 a débuté le 15 mars

Inspiré par le drame pour adolescents acclamé par la critique de Crystal Moselle Cuisine de patin, Betty suit un groupe diversifié de jeunes femmes naviguant dans leur vie à travers le monde à prédominance masculine du skateboard à New York. Le casting comprend Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Aiani Russell et Rachelle Vinberg, tous issus du film original.

Natalie Wood: ce qui reste derrière raconte la vie et la carrière de l’actrice titulaire, dont les réalisations sont souvent négligées par sa mort tragique à l’âge de 43 ans. Le documentaire sera guidé par sa fille, Natasha Gregson Wagner, ainsi que par son cercle de famille et ses amis proches, et explorera la vie personnelle et la carrière de Wood qui a duré près de cinq décennies, ainsi que ses triomphes et ses défis, des films et photographies, des journaux intimes et des lettres inédits. Le film est produit par Amblin Television, Darryl Frank et Justin Falvey et produit par Wagner, Manoah Bowman et le réalisateur Laurent Bouzereau.

EN RELATION: HBO Limited Series Le troisième jour passe à cet automne