HBO Max annonce la série animée “Aquaman”

HBO Max continue de compléter son catalogue.



HBO Max a mis en lumière une série animée intitulée Aquaman: King of Atlantis, selon Entertainment Weekly.

L’annonce a été faite lors de la tournée de presse 2020 de la Television Critics Association mercredi. Aquaman: King of Atlantis sera une mini-série en trois parties avec chaque épisode suivant une histoire différente des aventures d’Aquaman.

Entertainment Weekly dit que le synopsis du premier épisode se lit comme suit: «Il a BEAUCOUP de rattrapage à faire. Heureusement, il a ses deux conseillers royaux pour le soutenir – Vulko, l’érudit, et Mera, la princesse guerrière qui contrôle l’eau. Entre avoir affaire à des habitants de surface sans scrupules, des maux plus âgés d’au-delà du temps et son propre demi-frère qui veut le renverser, Aquaman va devoir relever le défi et prouver à ses sujets, et à lui-même, qu’il est le bon homme pour le trident! “

La mini-série sera produite par James Wan, qui a réalisé Aquaman en 2018. Victor Courtright et Marly Halpern-Grase serviront de showrunners.

Ni le casting ni la date de première n’ont été annoncés pour Aquaman: King of Atlantis.

HBO Max devrait sortir en mai. En plus d’Aquaman: King of Atlantis, le service de streaming comprendra toutes les émissions et tous les films de HBO, ainsi qu’un certain nombre d’autres séries populaires telles que Friends, South Park, Fresh Prince of Bel-Air et plus encore.

.