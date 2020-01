HBO Max Boss propose des conseils sur la réunion des «amis» et le redémarrage de «Gossip Girl»

HISTOIRES CONNEXES

Lorsque HBO Max fera ses débuts ce printemps, la distribution de Friends pourrait ne pas être là pour vous après tout.

Un spécial non scénarisé qui réunirait les stars de la sitcom NBC à succès sur HBO Max a été signalé pour la première fois en novembre, mais le responsable du contenu du nouveau streamer, Kevin Reilly, a jeté de l’eau froide sur l’idée lors d’une conversation avec des journalistes lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. mercredi.

“Il y a un intérêt tout autour, et pourtant, nous ne pouvons pas vraiment sembler avoir cet intérêt tous alignés pour appuyer sur le bouton”, a déclaré Reilly. “Alors aujourd’hui, malheureusement, c’est encore peut-être.”

La réunion spéciale non scénarisée ramènerait les six stars de Friends – Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer – pour se remémorer les jours de gloire, avec les créateurs de la série Marta Kauffman et David Crane.

Plus de pépites de nouvelles qui sont sorties du panneau pour HBO Max (qui devrait faire ses débuts en mai):

* Le premier script pour le redémarrage de Gossip Girl est là, dit Sarah Aubrey, responsable du contenu original, et “nous avons tous poussé un grand soupir de soulagement, car c’est très bon … comme vous pouvez l’imaginer, la barre est très haute.” en ce qui concerne le casting, ils sont encore dans des conversations «très précoces»: «Nous sommes en quelque sorte en train de dessiner des cercles autour des gens. Nous en sommes aux premiers jours. “

* La prochaine série de lanternes vertes de Greg Berlanti en est encore “aux premiers stades” également, dit Aubrey, mais “va s’étendre sur plusieurs décennies et se concentrer sur l’histoire d’origine de deux grandes lanternes vertes sur Terre tout en entrant dans l’histoire dans l’espace et Sinestro, le personnage préféré de Green Lantern.

* Comment le service de streaming DC Universe, qui abrite des originaux comme Titans, coexistera-t-il avec HBO Max? Cela reste à découvrir, dit Reilly, mais il a qualifié DC Universe de “profonde expérience de fan” et a assuré que “nous avons l’intention de continuer [it] va, au moins pour l’avenir immédiat. “