HBO Max commande «Le Prince», la satire animée de la famille royale britannique dans le style de «Family Guy»

L’animation pour adultes est devenue l’une des pierres angulaires des plateformes de streaming. Le grand accueil de titres comme ‘BoJack Horseman’ ou ‘Rick and Morty’ a favorisé le développement de productions de plus en plus audacieuses, comme ‘Big Mouth’ ou ‘Undone’, et dans les prochains mois le torrent de sorties de ce genre particulier Cela ne s’arrêtera pas, car nous pouvons voir «Solar Opposites» ou «Central Park». À cette liste croissante s’ajoutera plus tard «Le Prince», avec lequel HBO Max tentera de se distinguer de la concurrence.

La famille royale de «Le Prince»

‘The Prince’ émerge du compte Instagram populaire de son créateur Gary Janetti, dans lequel le scénariste et producteur de “ Father of the family ” réagit aux nouveautés de la famille royale britannique avec des images et des notes fictives du prince George, troisième de la lignée de succession en tant que premier-né du duc de Cambridge. Dans la série, comme l’indique Deadline, un Jorge de six ans, plié par Janetti lui-même, découvrira ce que signifie faire partie de la plus haute famille de la société britannique.

Le casting vocal est complété par Lucy Punch (Kate Middleton), Tom Hollander (Prince Philip), Alan Cumming (majordome de Jorge), Iwan Rheon (Prince William) et Frances De La Tour (Reine Elizabeth II). En outre, dernière controverse liée à la famille royale, le départ de la famille royale du prince Harry et Meghan Markle sera exploité, puisque Orlando Bloom et Condola Rashad prêteront leur voix aux personnages populaires.

Quand arriverez-vous en Espagne?

‘The Prince’, produit par 20th Century Fox TV, peut être vu exclusivement sur HBO Max, le service de streaming WarnerMedia qui débarquera aux États-Unis en mai. À l’heure actuelle, les plans de l’entreprise concernant la mise en œuvre de son nouveau service dans le reste des territoires sont incertains, car Il a seulement été confirmé qu’elle devrait atteindre l’Amérique latine et l’Europe dans le courant de 2021, en adaptant son contenu à chaque pays.

