HBO Max commande une série de concours de toilettage pour chiens «Hot Dog»

HBO Max va aux chiens: le prochain service de streaming de WarnerMedia a commandé la série de concours de toilettage pour chiens Hot Dog (titre provisoire).

Le programme de 12 épisodes mettra en vedette «trois toiletteurs de chiens s’affrontant dans une compétition créative complète de tête à queue mettant en vedette des races canines de toutes sortes», selon le synopsis officiel. Chaque tranche comprendra «des défis imaginatifs et des thèmes prêts à l’emploi destinés à mettre en lumière les plus beaux looks du meilleur ami de l’homme».

Jess Rona, experte en toilettage de chiens célèbres, dirigera le jury, avec des commentaires comiques d’invités célèbres et d’un hôte de la TBA.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Amazon Studios développe The Star Chamber, un thriller inspiré du film de 1983 mettant en vedette Michael Douglas, notre site soeur rapporte Deadline. Sheldon Turner (Up in the Air) mettra au point l’adaptation, qui cette fois suit une femme juge à la cour d’appel fédérale à San Francisco alors qu’elle dirige un groupe de juges ténébreux qui décident de réparer les torts du système juridique brisé.

* MTV2 diffusera deux épisodes préférés des fans de Desus & Mero de Showtime sans publicité le dimanche à 11 / 10c, à partir de ce week-end. Les invités Alexandria Ocasio-Cortez et Penn Badgley apparaissent sur les rappels de ce dimanche.

* Disney + a fixé la date de la première du vendredi 12 juin à Artemis Fowl, une aventure épique basée sur le livre pour jeunes adultes le plus vendu d’Eoin Colfer, qui devait initialement sortir dans les salles de cinéma le 29 mai.

* Cinemax a publié une bande-annonce pour Trackers, un drame basé sur le roman policier de Deon Meyer, présenté pour la première fois le vendredi 5 juin. Tournée entièrement en Afrique du Sud, la série «entrelace habilement trois volets dans un thriller sophistiqué bourré d’action qui couvre la longueur et l’étendue du pays, une collision explosive au Cap dans un complot violent impliquant le crime organisé, la contrebande de diamants, la sécurité de l’État, les rhinocéros noirs, la CIA et un complot terroriste international », selon le synopsis officiel.

