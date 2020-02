HBO Max confirme qu’il réunira l’ensemble des acteurs de «Friends» dans une émission spéciale

Après des mois de rumeurs et des semaines de négociations difficiles, HBO Max a confirmé la réunion des acteurs «Friends» dans un programme spécial. À l’occasion de la célébration des vingt-cinq ans de la première de la populaire sitcom NBC, la plateforme WarnerMedia réunira ses six protagonistes exclusivement devant la caméra.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, protagonistes de ‘Friends’

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer et les créateurs de “Friends”, David Crane et Marta Kauffman, reviendra à la scène originale de la série, qui se déroulera 24 des studios Warner Bros. à Burbank, seize ans après sa fin.

Selon plusieurs médias, la distribution, qui a négocié conjointement son salaire, recevra pour sa participation au programme spécial plus du double de ce qu’elle a facturé par épisode, c’est-à-dire: entre 2,5 et 3 millions de dollars chacun, un chiffre astronomique mais un peu inférieur à ce qui avait été dit.

Une stratégie marketing inestimable

La réunion attendue fait l’objet de rumeurs depuis l’automne dernier, quelques mois après que la plate-forme de streaming de WarnerMedia a volé les droits de Netflix. Pour cette raison, le 31 décembre de l’année dernière, les dix saisons de «Friends» ont quitté le catalogue Netflix et ils n’étaient plus disponibles aux États-Unis et ne le seront plus avant le lancement officiel de HBO Max, qui est estimé pour mai.

La spéciale, ainsi que les 236 épisodes de «Friends», seront à nouveau accessibles le jour des débuts de HBO Max. Et, même si cela semble être un mensonge pour les années qui se sont écoulées, ce sera sans aucun doute une grande revendication pour le nouveau service car la fiction continue d’avoir de nombreux fans à travers le monde. En fait, Warner Bros. Home Entertainment déclare que Les ventes physiques et numériques des «amis» ont triplé depuis leur disparition du catalogue Netflix. Donc, quel que soit le montant que Warnermedia finit par payer, ce sera peu pour l’impact qu’il obtiendra et la visibilité qu’il offrira à HBO Max.

