HBO Max Greenlights Comédie animée Le Prince de Gary Janetti

HBO Max donne le feu vert à la comédie animée The Prince de Gary Janetti

HBO Max a éclairé la série de comédie animée Le prince, créé par Gary Janetti (Family Guy, Will & Grace). La série est inspirée du compte Instagram de Janetti qui compte près d’un million d’abonnés et a attiré l’attention des médias internationaux pour sa satire des Royals britanniques à travers les yeux d’un jeune Prince George, enfant aîné du prince William et de la princesse Kate.

Janetti jouera dans la série en tant que Prince George aux côtés des talents vocaux d’Orlando Bloom en tant que prince Harry, Condola Rashad en tant que Meghan Markle, Lucy Punch en tant que Kate Middleton, Tom Hollander en tant que prince Philip et prince Charles, Alan Cumming en tant que majordome de George Owen, Frances De La Tour en tant que reine Elizabeth et Iwan Rheon en tant que prince William.

“Nous sommes ravis de proposer à HBO Max le monde créé par Gary sur Instagram, où nos téléspectateurs peuvent découvrir ce que ses fans Instagram savent déjà – que George peut être hilarant, choquant et étonnamment doux”, a déclaré Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max. “Nous avons hâte de voir ce que Gary fait avec une toile plus grande à peindre qu’un simple carré 1: 1.”

“Je suis ravi de travailler chez HBO Max et de leur apporter une autre série sur une famille qui lutte impitoyablement pour le trône”, dit Janetti.

Le prince est un regard mordant et satirique sur la vie du prince George de Cambridge, le plus jeune héritier du trône britannique, alors qu’il navigue dans les épreuves et les tribulations d’être un enfant royal. Avant que George ne gouverne Britannia, il établira ses propres lois dans la version comique de Janetti sur l’enfance du futur roi d’Angleterre, du point de vue du prince. Parce que sa succession ne se fera pas de si tôt, dans chaque épisode, George trouvera son chemin dans la vie de jeune prince des temps modernes – des 775 chambres de Buckingham Palace à la mer de corgis de sa famille à l’école primaire avec des roturiers.

Le prince présente également des personnages notables dans la vie de George, tels que ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, sa petite soeur Charlotte en quatrième place, sa tante Meghan et son oncle Harry modernes, son arrière-grand-père Philip et – qui peut oublier – son Gan Gan Elizabeth.

Il s’agit du deuxième projet pour Janetti avec HBO Max après l’annonce Brad et Gary vont à… (wt), un documentaire de voyage avec le mari de Janetti, le célèbre styliste Brad Goreski qui commencera la production cette année. Livre récent de Janetti Ça vous dérange si j’annule est un best-seller du New York Times.

La série est écrite et exécutée par Janetti et produite par 20th Century Fox Television.

