HBO Max rejoint les guerres du streaming le 27 mai – .

HBO Max sera lancé le 27 mai avec plus de 10 000 heures de contenu en streaming disponibles.

Le premier jour, Max Originals comprend Love Life, Legendary et un talk-show avec Elmo en tant qu’hôte.

Les abonnements HBO Max coûteront 14,99 $ / mois, le même que HBO Now.

WarnerMedia a annoncé mardi matin que sa plateforme de streaming HBO Max sera lancée le 27 mai.

Tout comme Netflix, Hulu et d’autres services de streaming de premier plan, HBO Max proposera un catalogue de contenu sous licence plus ancien ainsi que du tout nouveau contenu original développé exclusivement pour le service. Dans l’ensemble, plus de 10000 heures de contenu seront disponibles au lancement, y compris toutes les séries, films et documentaires originaux de HBO jamais sortis, et une grande variété de contenus sous licence de Warner Bros.Les deux sociétés étant désormais une seule et même entité .

En plus des piliers de HBO tels que Game of Thrones, Westworld, Curb Your Enthusiasm et The Wire, HBO Max aura également un tas de spectacles réalisés ou acquis par WarnerMedia, tels que Friends, The Big Bang Theory, Rick et Morty, The Licence, Le nouveau prince de Bel-Air et l’OC Il y aura également plus de 2000 films sur le service au cours de sa première année, y compris Crazy Rich Asians, A Star is Born, Aquaman et Joker.

En plus de la date de sortie, HBO a également annoncé la liste de Max Originals qui sera diffusée le 27 mai:

Aimer la vie

Love Life, la première série scénarisée complète mettant en vedette Anna Kendrick, nominée aux Oscars®, raconte le voyage du premier amour au dernier amour, et comment les personnes avec lesquelles nous sommes en chemin nous transforment en qui nous sommes lorsque nous finissons enfin avec quelqu’un pour toujours.

Au dossier

On The Record présente la puissante histoire obsédante de l’exécutif musical Drew Dixon (collaborateur sur les albums à succès de Method Man et Mary J. Blige, Estelle et Kanye West et Whitney Houston) alors qu’elle se débat avec sa décision de devenir l’une des premières femmes de couleur, dans le sillage de #MeToo, pour se manifester et accuser publiquement le magnat du hip-hop Russell Simmons d’agression sexuelle.

Légendaire

Tirant directement de la communauté de la salle de bal souterraine, les équipes de voguer (alias «maisons») doivent concourir dans des balles incroyables et présenter une mode écoeurante afin d’atteindre le statut «légendaire».

Craftopia

Sur Craftopia, les concurrents de 9 à 15 ans mettent leur imagination à l’épreuve et réalisent leurs rêves d’artisanat dans un studio magique. Après avoir fait la course pour remplir leurs chariots avec des matériaux inspirants de la «boutique» du studio, les artisans relèvent des défis plus grands que nature, créant des créations vraiment inventives et étonnantes afin de ramener à la maison la «Craftrophia».

Looney Tunes Cartoons

Looney Tunes Cartoons, une toute nouvelle série de Warner Bros. Animation mettant en vedette les personnages chéris de Looney Tunes. Looney Tunes Cartoons fait écho à la haute valeur de production et au processus des courts métrages originaux de Looney Tunes avec une approche de la narration axée sur les caricaturistes.

Le spectacle pas trop tard avec Elmo

Elmo est l’hôte de son propre talk-show et il va vous apporter du plaisir (pas trop tard) avec une toute nouvelle série de talk-shows parsemés de célébrités. Cette toute nouvelle série «en prime time» amène des amis familiers de Sesame Street comme Elmo, Cookie Monster, des invités célèbres et des rires que toute la famille peut apprécier!

HBO Max coûtera 14,99 $ par mois lors de son lancement le 27 mai, ce qui en fait l’un des services de streaming les plus chers du marché. Mais l’avalanche de contenus suffira-t-elle à influencer les consommateurs?

