HBO partage les titres des épisodes de la première moitié de la saison 3 de Westworld

HBO a révélé les titres et les descriptions des épisodes de la première moitié de la troisième saison de Westworld.

La série de science-fiction phare de HBO, Westworld, devrait revenir pour sa troisième saison ce mois-ci après une pause de deux ans. Surnommée Westworld: The New World, la saison présentera une multitude de nouveaux personnages et lieux pour nous faire réfléchir. Composée de huit épisodes au lieu de dix, la troisième saison de Westworld devrait enfin révéler ce qui est arrivé de Dolores après son évasion du parc à thème titulaire.

Pour hype la troisième saison, HBO a publié les titres et les descriptions des quatre premiers épisodes de Westworld: The New World. En vrai mode HBO, les titres des épisodes et la description de cette saison de Westworld sont extrêmement vagues, mais ils devraient surpasser les fans impatients.

Ces titres et descriptions d’épisodes, provenant de The Wrap, nous permettent également de connaître les forces créatives derrière chacun des épisodes de Westworld.

Saison 3, épisode 1: «Parce Domine»

Date de début: DIMANCHE 15 MARS (21H00 – 22H00 HE / PT)

Si vous êtes coincé dans une boucle, essayez de marcher en ligne droite.

Écrit par Lisa Joy et Jonathan Nolan; réalisé par Jonathan Nolan.

Saison 3, épisode 2: «The Winter Line»

Date de début: DIMANCHE 22 MARS (21H00 – 22H00)

Les gens ont érigé beaucoup de murs. Apportez un marteau dans votre vie.

Écrit par Matthew Pitts & Lisa Joy; réalisé par Richard J. Lewis.

Saison 3, épisode 3: «L’absence de terrain»

Date de début: DIMANCHE 29 MARS (21H00 – 22H00)

Si vous n’aimez pas ce que vous voyez dans le miroir, ne blâmez pas le miroir.

Écrit par Denise Thé; réalisé par Amanda Marsalis.

Saison 3, épisode 4: «La mère des exilés»

Date de début: DIMANCHE 5 AVRIL (9: 00-10: 22 h)

La vérité ne vous libère pas toujours.

Écrit par Jordan Goldberg & Lisa Joy; réalisé par Paul Cameron.

La plupart des descriptions d’épisodes se présentent comme des conseils non sollicités trouvés dans les cookies de fortune ou les forums en ligne, mais elles valent toujours la peine d’être étudiées. Ce qui est particulièrement frappant, c’est que le premier épisode de la troisième saison durera 70 minutes au lieu du 60 standard. Le premier épisode de Westworld: The New World sera également le premier épisode que Jonathan Nolan aura réalisé depuis la finale de la première saison.

Êtes-vous impatient que Westworld revienne à HBO? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de la série pour Westworld de HBO:

Westworld n’est pas votre parc d’attractions typique. Destiné aux riches vacanciers, le parc futuriste – entretenu par des «hôtes» robotisés – permet à ses visiteurs de vivre leurs fantasmes à travers la conscience artificielle. Peu importe à quel point le fantasme peut être illicite, il n’y a aucune conséquence pour les invités du parc, permettant à tout souhait d’être exaucé. “Westworld” – qui est basé sur le film de Michael Crichton de 1973 du même nom – présente un casting de stars qui comprend le gagnant d’un Oscar Anthony Hopkins et le vainqueur du Golden Globe Ed Harris.

Westworld saison 3 étoiles Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., Michael Ealy et Tommy Flanagan.

La saison 3 de Westworld sera diffusée le 15 mars à 9 h sur HBO.

Source: The Wrap