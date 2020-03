HBO prépare la série de jeux vidéo The Last of Us | Instagram

Le dernier d’entre nous, le jeu vidéo original de Play Station, aura une série grâce à Craig Mazin, créateur de Tchernobyl, selon The Hollywood Reporter.

Dans l’adaptation au petit écran participera Neil Druckmann, écrivain et directeur créatif du jeu, en plus de cela, il produira également le programme de manière exécutive.

Le projet est une production conjointe de Sony Pictures Television et PlayStation Productions.

Le titre a été initialement publié en 2013 exclusivement pour Playstation 3, et raconte l’histoire de Joel, un passeur qui survivre à l’apocalypseet Ellie, une adolescente qui a survécu à la pandémie qui met presque fin à l’humanité.

Druckmann a reconnu le travail de Craig Mazin, et a dit qu’il était attiré par le sens narratif de ses histoires.

“Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à un meilleur partenaire pour amener The Last of Us à la télévision”, a déclaré le développeur.

La série n’a toujours pas de date de sortie, mais on sait que Le dernier d’entre nous, partie II arrivera sur PlayStation 4 en avril prochain.

Les informations, officiellement confirmées par HBO, comprendront également Carolyn Strauss en tant que producteur exécutif avec Evan Wells, président de Chien coquine.

L’intrigue est assez intéressante à mesure qu’elle se développe en l’an 2033 Lorsque l’humanité a été infectée par un virus dans le cerveau qui rend les gens agressifs, les quelques survivants se battent pour mener une vie comme avant.

La clé possible pour trouver un remède réside dans une adolescente qui a été infecté et ne présente aucun symptôme du virus après trois semaines, car ceux qui avaient été mordus ont présenté les symptômes dès le deuxième jour, afin de survivre, les protagonistes traverseront de nombreuses aventures.

Préparez-vous pour une série qui compte déjà plusieurs abonnés automatiquement, car ces célèbres jeux vidéo sont joués par un grand nombre de fans.

Des séries et même des films basés sur des jeux vidéo sont sortis depuis des années. “The Witcher” avec Henry Cavill de protagoniste qui, malgré quelques chapitres dans sa première saison, a été un succès.

.