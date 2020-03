HBO prépare une série de The Last of Us réalisée par le créateur de Tchernobyl

HBO a annoncé le développement d’une série d’action en direct basée sur le jeu vidéo The Last of Us, qui sera écrit et produit par Craig Mazin, le créateur de Tchernobyl, avec Neil Druckmann, écrivain et directeur créatif du jeu, en tant que producteur exécutif de la série.

La série HBO couvrira les événements du jeu original, qui a été écrit par Druckmann, avec la possibilité d’un contenu supplémentaire basé sur la prochaine suite du jeu, The Last of Us Part II, qui sortira en mai.

“Neil Druckmann est sans aucun doute le meilleur conteur qui travaille dans le milieu des jeux vidéo, et” The Last of Us “est son chef-d’œuvre et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil”, a déclaré Craig Mazin.

Carolyn Strauss sera également productrice exécutive avec Evan Wells, président du studio de développement de jeux Naughty Dog. Le projet est une coproduction avec Sony Pictures Television et en association avec PlayStation Productions.

