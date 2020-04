HBO présentera au Mexique la nouvelle série de «Batwoman»

De nos jours, lorsque la grande majorité est chez eux en raison de la quarantaine, de nombreuses chaînes de cinéma et séries élargissent leur catalogue afin que nous puissions tous profiter de choses complètement nouvelles pendant que tout cela se produit. L’un d’eux est HBO Amérique latine, car en plus de tirer au sort la remise gratuite de certains de ses programmes les plus importants, Il présentera également d’autres comme Batwoman, la série inspirée par le personnage de DC Comics.

Cette histoire se concentre sur une ville gothique dans un chaos complet où règne le crime, car trois ans se sont écoulés depuis la disparition de Batman lui-même. Nous allons maintenant suivre les aventures de Kate Kane –Interprété par Ruby Rose–, une femme qui croit en la justice sociale et qui prend le manteau du Night Knight du jour au lendemain pour combattre un gang dangereuxBien qu’au milieu de tout cela, il doit vaincre ses propres démons avant d’être le symbole de l’espoir dont les citoyens ont besoin. Une de ces héroïnes badass dont nous avions besoin.

Comme s’il ne suffisait pas de voir Batwoman en action pour la première fois, HBO via son signal HBO Plus prévoit également un marathon assez spécial avec des personnages DC pour réchauffer les moteurs. Tout va commencer 15 avril avec un marathon du héros Gotham, en passant trois des films les plus importants de Bruce Wayne: Batman, Batman revient–Réalisé par Tim Burton et avec Michael Keaton– et Batman Forever (oui, le film de Joel Schumacher avec Val Kilmer et son costume frappant).

Déjà pour terminer le 16 avril passera à travers ses canaux et sa plateforme de streaming, un marathon de la série Swamp Thing, qui raconte l’histoire de Abby Arcane, qui va enquêter sur un virus qui la mènera à découvrir un mystère lié à son ancien partenaire et une conspiration qui pourrait la conduire directement à une étrange créature. Maintenant, nous avons un prétexte pour passer ces jours collés à la télévision.

Maintenant, quand et où sortira Batwoman?

D’accord, oncle Sopitas, je voulais déjà voir Batwoman, mais comment puis-je la voir? Eh bien, nous vous disons que Cette grande série peut être vue exclusivement sur HBO et la plateforme HBO GO vendredi 17 avril prochain, à partir de 22 heures. (Mexique central), afin qu’ils puissent assembler la collation, découvrir les froids et se préparer à la première de cette série qui peint pour être l’un des favoris des fans de bandes dessinées.