HBO prévoit de faire une série sur «Parasite»

Nous sommes au milieu de la saison des prix et bien que nous ayons eu plusieurs surprises, il y a plusieurs films auxquels nous nous attendions à remporter tous les prix auxquels ils ont été nominés pour leurs propres mérites. L’un d’eux est Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-Ho, qui a été projeté dans les cinémas du monde entier depuis (et malgré la barrière de la langue) Il a attiré l’attention sur ce mélange intéressant entre suspense et humour noir qui anime.

Grâce à l’immense réception qu’il a eue au box-office et aux critiques, Tout semble indiquer qu’il est très possible de voir une petite série inspirée de ce film. Selon diverses sources telles que Variety, Bong Joon-Ho et le réalisateur de films comme The Big Short et Vice, Adam McKay, ils sont en pourparlers avec HBO pour apporter cette histoire originale au petit écran.

On ne sait pas encore s’il s’agit d’un remake anglais de Parasite – Que vous puissiez nous dire plus calmement certains détails qui ne sont pas entrés en près de deux heures et demie -, s’inspirer de cette intrigue pour créer quelque chose de complètement nouveau ou plat est un spin-off des familles qui apparaissent dans le film.

Ce film a été présenté en première au Festival international du film de Venise, où il a remporté la Palme d’Or. Récemment, dans le 77e épisode des Golden Globes, Bong Joon-Ho a remporté le prix du meilleur film étranger, mais émerge également comme l’un des prétendants sérieux (et éventuellement vainqueur) aux Oscars 2020 dans la même catégorie et peut-être parmi les meilleurs films de l’année.

Parasite raconte l’histoire de la pauvre famille Kim qui, une à une, s’infiltre dans la vie domestique de la riche famille Park. Cependant, comme dans la plupart des films de Bong Joon-Ho, les choses prennent une tournure tordue et sinistre, perturbant les plans parfaits de Kim. Si vous ne l’avez pas encore vu, vous avez toujours la chance de le trouver dans certaines salles de cinéma.