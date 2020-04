HBO propose maintenant des tonnes de films et d’émissions gratuitement pour vous aider à vous isoler

Dans ce qui devient une tendance commune dans l’industrie, HBO fournira du contenu gratuit aux téléspectateurs pendant le verrouillage du coronavirus. Dans la continuité de CBS All Access en ouvrant son paywall, HBO rendra HBO NOW et HBO GO gratuits à partir du vendredi 3 avril. Bien que cette offre n’inclue pas certaines séries à succès comme Game of Thrones, les téléspectateurs pourront toujours regarder près de 500 heures de contenu de la bibliothèque HBO, ajoutant aux options disponibles pour ceux qui sont coincés à la maison.

Le géant du divertissement utilise le slogan #StayHomeBoxOffice pour la campagne, qui sera également ouvert aux partenaires distributeurs participants, y compris les packages HBO sur câble, et via HBONOW.com et HBOGO.com. La liste complète des émissions, films et documentaires disponibles à partir de ce vendredi comprend:

Drames / Comédies

Ballers (5 saisons)

Barry (2 saisons)

Silicon Valley (6 saisons)

Six pieds sous terre (5 saisons)

Les Sopranos (7 saisons)

Succession (2 saisons)

True Blood (7 saisons

Veep (7 saisons)

The Wire (5 saisons)

Docu-séries et documentaires

L’Apollon

L’affaire contre Adnan Syed

Elvis Presley: le chercheur

Je t’aime, meurs maintenant: le Commonwealth c. Michelle Carter

L’inventeur: à la recherche de sang dans la Silicon Valley

Jane Fonda en cinq actes

McMillion $

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité

United Skates

Nous sommes le rêve: les enfants du MLK Oakland Oratorical Fest

Cliquer pour agrandir

Warner Bros.

Arthur

Arthur 2: Sur les rochers

Aveuglé par la lumière

Les ponts de Madison County

Fou, stupide, amour

Empire du Soleil

Oubliez Paris

Pieds heureux deux

N’est-ce pas romantique?

Le film Lego 2: la deuxième partie

Spécial Minuit

Mon chien passe

Nancy Drew et l’escalier caché

La poêle

Détective Pokémon Pikachu

Chaperon Rouge

Smallfoot

Cigognes

Sucker Punch

Inconnue

De ces séries, tous ceux qui attendaient de regarder tous les Sopranos ou The Wire ont maintenant autant de chances que n’importe quel autre, alors qu’il sera également possible de rattraper son retard sur des émissions récentes comme Succession. En termes de documentaires, HBO a un puits de contenu profond à partir duquel puiser, et les titres disponibles offrent une bonne sélection de sorties récentes. L’ouverture de grands films de Warner Bros tels que Pokémon Detective Pikachu et The Lego Movie 2: The Second Part donne également aux utilisateurs un aperçu de ce à quoi s’attendre lorsque HBO Max sera disponible, ce qui est toujours probable en mai.

En plus d’être un geste positif pendant le verrouillage, WarnerMedia Entertainment espère également attirer l’attention car il prévoit d’utiliser HBO Max pour combattre Netflix, Disney Plus et d’autres rivaux de streaming. Cette stratégie comprendra de futurs spectacles à gros succès comme Green Lantern, et éventuellement de nouvelles adaptations de Superman, ainsi qu’une série de Pokémon en direct. Semblable à Disney Plus et à sa liste de contenus MCU, HBO Max sera également lancé avec tous les films DC de la dernière décennie, et pourrait même être la future maison de la coupe Zack Snyder de Justice League.

Qu’est ce que tu pense de HBOMais l’offre de streaming? Y a-t-il des émissions que vous allez enfin rattraper au cours du mois prochain? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.