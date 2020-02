HBO publie de nouvelles affiches de personnages pour la saison 3 de «Westworld»

HBO a publié une multitude d’affiches de personnages pour la troisième saison de Westworld.

Depuis que Game of Thrones et Watchmen ont pris fin, les fans attendent patiemment que Westworld de HBO comble le vide des dimanches soirs. Présenté en 2016 pour faire l’éloge des critiques et des notes, Westworld devrait revenir sur la chaîne câblée premium le 15 mars avec une flopée de nouveaux personnages.

La troisième saison de Westworld a lieu immédiatement après la deuxième saison et se concentre sur Delores quittant le parc à thème titulaire. Dans la toute nouvelle saison, Delores s’installera dans le néo-Los Angeles et sera vu entamer une relation naissante avec Aaron Paul’s Caleb. L’une des parties les plus excitantes de la nouvelle saison de Westworld est qu’une pléthore de nouveaux visages rejoindra la distribution d’ensemble.

Pour célébrer le retour de Westworld, HBO Asia a dévoilé des tonnes de nouvelles affiches de personnages afin que nous puissions les connaître avant la première de la saison le mois prochain. Vous pouvez consulter les affiches de Westworld taquinant seaso ann trois ci-dessous.

Ces affiches taquinent le nouvel emplacement de la saison: néo-Los Angeles. Caleb d’Aaron Paul est le seul nouveau venu à avoir reçu son traitement d’affiches. Certaines omissions notables de cette série d’affiches incluent les nouveaux arrivants Kid Cudi, Lena Waithe, Vincent Cassel et Michael Ealy. L’émission devant être diffusée dans deux semaines, les fans peuvent s’attendre à plus de matériel promotionnel.

Que pensez-vous de ces nouvelles affiches Westworld? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de la série pour Westworld de HBO:

Westworld n’est pas votre parc d’attractions typique. Destiné aux riches vacanciers, le parc futuriste – entretenu par des «hôtes» robotisés – permet à ses visiteurs de vivre leurs fantasmes à travers la conscience artificielle. Peu importe à quel point le fantasme peut être illicite, il n’y a aucune conséquence pour les invités du parc, permettant à tout souhait d’être exaucé. “Westworld” – qui est basé sur le film de Michael Crichton de 1973 du même nom – présente un casting de stars qui comprend le gagnant d’un Oscar Anthony Hopkins et le vainqueur du Golden Globe Ed Harris.

Westworld saison 3 étoiles Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro, Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., Michael Ealy et Tommy Flanagan.

La saison 3 de Westworld sera diffusée le 15 mars à 9 h sur HBO.

