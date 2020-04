HBO publie plus de séries gratuites pour que vous puissiez regarder cette quarantaine

L’une des choses que nous avons faites le plus pendant ces jours de quarantaine est de regarder des films et des séries en streaming. Il ne fait aucun doute que cela a été une voie d’évasion vers l’enfermement et un moyen de nous divertir, plusieurs fois, avec un contenu de très bonne qualité.

Cependant, nous sommes confrontés à un détail. Il y a tellement de plateformes de streaming que plus tard, nous ne savons pas laquelle embaucher. Et il est également juste de dire que l’économie ne suffit pas pour pouvoir accéder à toutes ces plateformes avec sa série originale et le catalogue complet. C’est une folle…

Mais pour ça, HBO a tiré au sort de bonnes nouvelles. Comme nous nous en souvenons, début avril, HBO a allégé notre quarantaine en libérant gratuitement certaines de leurs séries, et dans le cas de ceux qui sont déjà avancés, certaines de leurs saisons.

Parmi les personnes sélectionnées figuraient The Outsider, Watchmen, His Dark Materials, Avenue Five, les premiers épisodes d’Euphoria et le premier épisode de Prófugos. Par exemple, Watchmen et His Dark Materials n’en sont qu’à leur première saison, ce qui était une excellente nouvelle pour tous ceux qui voulaient ces matériaux.

Et maintenant, HBO montre à nouveau plus de contenu de la série afin qu’ils puissent être vus gratuitement. Et ici, nous vous disons ce qu’ils sont pour ce deuxième tour:

Barry

Cette production est avec Bill Hader et a été acclamé depuis son premier versement en 2018. Même, Hader a remporté les Emmy du meilleur acteur de comédie pour son travail en face de Henry Winkler en tant que second rôle., parmi de nombreux autres prix. Barry est l’histoire d’un tueur en série qui devient acteur.

Et maintenant, Les deux premières saisons de Barry ils seront disponibles gratuitement.

Insécurisé

Insecure est une comédie de trois saisons produite par HBO et créée et mettant en vedette Issa Rae. Cette série suit deux femmes afro-américaines et leurs différentes expériences aux niveaux social, culturel, économique et même personnel.

La insécurité première saison Il sera disponible gratuitement.

Ballers

Ouais vous êtes un fan de Dwayne “The Rock” Johnson, donc c’est pour vousHBO a choisi Ballers dans le cadre de son catalogue gratuit. Cette série explore les contrastes monde des joueurs de football, mais aussi d’envahir l’après avec la vie d’anciens joueurs de ce sport.

La première et la deuxième saison de Ballers Il sera disponible gratuitement.

Comment puis-je regarder ces séries HBO gratuitement?

Vous n’avez pas besoin d’avoir un compte HBO ou sous-traiter le service de canal. Tout ce que vous avez à faire c’est Téléchargez l’application HBO Go, qui est disponible sur l’App Store et Google Play Store sur iOS et Android, respectivement. Vous pouvez également saisir ce LIEN et y accéder gratuitement et sans aucun problème.

Remarque: Toutes ces séries annoncées (dont le premier lot comme Watchmen et Euphoria), Ils seront disponibles gratuitement jusqu’au dernier jour d’avril. Le 1er mai, une annonce d’abonnement apparaîtra. Alors COUREZ!