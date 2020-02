HBO réclame le documentaire sur l’accusation de viol de Russell Simmons

HBO Max est la maison officielle de “On The Record”.



Malgré le fait qu’Oprah Winfrey et Apple TV + se soient retirés de leur affiliation à On The Record, le documentaire détaillant les accusations d’agression sexuelle portées contre Russell Simmons, le film a déjà eu un succès modéré. Le documentaire troublant a reçu plusieurs ovations debout au festival du film de Sundance cette année et a officiellement trouvé une maison en partenariat avec le réseau câblé premium, HBO Max, lundi dernier (3 février).

Dia Dipasupil / .

Sarah Aubrey, responsable du contenu original de HBO Max, a publié une déclaration à l’appui du documentaire On The Record:

“La détermination farouche de Drew Dixon et de toutes les femmes qui ont courageusement choisi de partager leurs histoires dans” On the Record “nous a profondément émus. J’ai été impressionnée par le travail d’Amy et Kirby au fil des ans couvrant ce sujet complexe, et j’ai hâte à ce film trouver le plus large public possible. “

Le film réalisé par Kirby Dick et Amy Ziering révèle la décision de Drew Dixon de se manifester et de détailler publiquement l’incident présumé où elle prétend que Russell Simmons l’a violée de force dans sa maison de New York alors qu’il travaillait comme directeur musical pour le magnat de la musique en 1995.

Lors d’une interview avec CBS, Oprah Winfrey a révélé qu’elle n’avait pas laissé le doc derrière en raison de la pression de Russell Simmons et de sa famille, mais en raison d’incohérences et de nouvelles informations sur les allégations révélées. Cependant, Winfrey a insisté sur le fait qu’elle ne soutenait pas le co-fondateur de Def Jam Records déclarant:

“Ce n’est pas un tour de victoire pour lui. Je ne peux pas être réduit au silence par un Russell Simmons après tout ce que j’ai vécu.”

Alors que Russell Simmons a reçu le soutien de ses associés et anciens amants, il a également nié avec véhémence toutes les allégations contre lui.

Avec HBO Max prêt à distribuer le documentaire, les masses pourront enfin voir On The Record par elles-mêmes dans un avenir proche. À l’heure actuelle, HBO n’a pas révélé de date de première officielle pour le documentaire. Restez avec HNHH au fur et à mesure que les détails se déroulent.

.