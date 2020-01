HBO remporte les DGA Awards 2020 avec ‘Barry’, ‘Watchmen’ et ‘Chernobyl’

La saison des récompenses atteint son crépuscule, et parmi les derniers galas pertinents se distingue celui organisé par l’American Directors Guild. Tout au long de la 72e édition des DGA Awards, qui s’est tenue dans la nuit du 25 janvier à Los Angeles et présentée par Judd Apatow, L’excellence est reconnue dans les catégories cinéma et télévision, ainsi que dans le domaine de la publicité.

Jovan Adepo dans ‘Watchmen’

Dans le domaine de la fiction télévisuelle, le gagnant incontesté a été HBO, qui a dominé à la fois dans les catégories des séries dramatiques, des séries comiques et des mini-séries / téléfilms, comme le recueille Variety. De cette manière, Nicole Kassell a vu son travail reconnu dans l’écrasant sixième épisode de Watchmen, battant ses collègues de “Succession”, “Game of Thrones” et “Watchmen” en passant.

Pour sa part, Bill Hader se consacre en tant que cinéaste au cinquième chapitre de la deuxième saison de ‘Barry’, avec lequel il bat les réalisateurs de «The Marvellous Mrs Maisel» et «Veep»; et Johan Renck complète le tout avec ‘Tchernobyl’, qui nuances ‘C’est comme ça qu’ils nous voient’, ‘Fosse / Verdon’ et ‘The Way: A Breaking Bad movie’. Sans quitter le petit écran, «Saturday Night Live», «Live in a Studio Audience», «Encore! et «Song of Parkland» emportent également leurs prix respectifs.

Sur le pied de guerre

Comme cela s’est produit dans les Golden Globes, Sam Mendes a mené dans le domaine du cinéma avec “1917”, s’imposant sur Bong Joon-ho, Martin Scorsese, Taika Waititi et Quentin Tarantino. Dans un terrain plus naissant, Alma Har’el a remporté le prix du meilleur nouveau réalisateur pour “Honey Boy”, le film d’inspiration enfantine de Shia LaBeouf. Et enfin, Netflix est réalisé avec la reconnaissance du meilleur documentaire avec ‘American Factory’.

