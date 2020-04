HBO rend «The Wire» «The Sopranos» True Blood »gratuit aux autres

HBO invite ceux qui adhèrent aux directives de quarantaine #StayHome à «#StayHomeBoxOffice», en diffusant gratuitement une variété de programmes de câblodistribution premium.

HBO propose près de 500 heures de programmation à diffuser gratuitement / sans abonnement, à partir du vendredi 3 avril et «pour une durée limitée», via ses applications HBO NOW et HBO GO.

Le contenu HBO disponible en streaming sans abonnement comprend:

SÉRIE COMPLÈTE

Ballers (5 saisons)

Barry (2 saisons)

Silicon Valley (6 saisons)

Six pieds sous terre (5 saisons)

Les Sopranos (7 saisons)

Succession (2 saisons)

True Blood (7 saisons

Veep (7 saisons)

The Wire (5 saisons)

DOCUSERIES / DOCUMENTAIRES

L’Apollon

L’affaire contre Adnan Syed

Elvis Presley: le chercheur

Je t’aime, meurs maintenant: le Commonwealth c. Michelle Carter

L’inventeur: à la recherche de sang dans la Silicon Valley

Jane Fonda en cinq actes

McMillion $

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité

United Skates

Nous sommes le rêve: les enfants du MLK Oakland Oratorical Fest

WARNER BROS. FILMS

Arthur

Arthur 2: Sur les rochers (OK, personne n’est si désespéré)

Aveuglé par la lumière

Les ponts de Madison County

Fou, stupide, amour

Empire du Soleil

Oubliez Paris

Pieds heureux deux

N’est-ce pas romantique?

Le film Lego 2: la deuxième partie

Spécial Minuit

Mon chien passe

Nancy Drew et l’escalier caché

La poêle

Détective Pokémon Pikachu

Chaperon Rouge

Smallfoot

Cigognes

Sucker Punch

Inconnue

X