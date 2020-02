HBO renouvelle ‘Avenue 5’ pour une deuxième saison

Croisière «Avenue 5» prolonge votre voyage dans l’espace d’une autre année. HBO a renouvelé la nouvelle comédie du créateur de «Veep», Armando Iannucci, pour une deuxième saison. Hugh Laurie, son protagoniste, a été chargé d’annoncer par surprise la bonne nouvelle, qui arrive quatre semaines après ses débuts.

Hugh Laurie à la tête du casting de ‘Avenue 5’

“Nous avons adoré chaque minute du voyage inaugural de l’avenue 5“A déclaré la vice-présidente exécutive de HBO, Amy Gravitt.” Armando Iannucci et son équipe sont des maîtres de la comédie intelligente et incisive, et leur distribution, brillamment dirigée par Hugh Laurie, est sans égal. Nous mourons d’envie de voir ce qui attend nos malheureux héros dans la deuxième saison. “

Une croisière dérivante

«Avenue 5» se déroule à bord d’une croisière qui parcourt l’espace et cherche à reprendre le cap après une grave panne qui les éloigne de la terre. Laurie, qui joue le capitaine Ryan Clark, dirige son casting qui comprend également des acteurs comme Josh Gad, Zach Woods, Rebecca Front, Suzy Nakamura, Lenora Crichlow, Nikki Amuka-Bird et Ethan phillips.

“C’est excitant de découvrir que l’espace à la fin n’est pas fini. Je suis très excité de continuer ce voyage avec Armando et HBO, mais aussi avec un incroyable groupe d’acteurs et de scénaristes qui me font rire tous les jours. Vive l’avenir “, a déclaré Laurie.

Les chiffres pour «Avenue 5» après trois jours d’audience cumulée sont en moyenne d’environ 800 000 spectateurs. Cependant, il convient de garder à l’esprit que les nombres linéaires représentent généralement une petite fraction de l’audience totale de la série HBO et que souvent la majorité de son public provient du streaming“.

