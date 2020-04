HBO sur Netflix, les utilisateurs commencent à préférer la plate-forme

HBO plutôt que Netflix, les utilisateurs commencent à préférer la plateforme | Instagram

La plate-forme Netflix a récemment été répertoriée comme la société qui vaut le plus ses actions, mais maintenant arrive HBO pour le détrôner, car les utilisateurs commencent à préfère ses séries et films.

Au cours des dernières semaines plateformes ont ajouté en grande quantité nouveaux abonnés, car avec les cinémas, restaurants, lieux touristiques qui sont fermés, c’est l’un des seulement des distractions.

Un exemple clair est Netflix, qui a atteint son 50 millions d’abonnés et HBO qui ajoute de plus en plus.

Cela peut vous intéresser: HBO offrira le grand marathon Sex and the City de toutes ses saisons

La recherche de plateforme Il a énormément augmenté, proche 200%, Tel que rapporté par le web Justwatch, qui est en charge du catalogage des séries et des films par services.

Il convient de mentionner que HBO a série impressionnante, qui sont responsables du fait qu’un plus grand nombre d’utilisateurs souhaitent payer un abonnement.

Ceci est très visible après l’arrivée de certains nouvelle série tels que La conspiration contre l’Amérique, Westworld, Devs et Le visiteur.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Devs

Ceci est une mini-série de drame American, qui est sorti le 5 mars où il transporte le spectateur vers le côté le plus philosophique de la science-fiction.

Il raconte l’histoire d’un ingénieur en informatique qui prend la décision d’enquêter sur les secrets du département de développement de son entreprise après avoir soupçonné qu’elle est responsable de la disparition de son petit ami.

La minisérie ne propose que 8 épisodes d’une durée d’environ 50 minutes.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le visiteur

C’est aussi une minisérie américaine de drame surnaturel y terreur basé sur le roman du même nom de l’écrivain à succès Stephen King publié le 12 janvier de cette année.

L’histoire suit une enquête simple sur le meurtre horrible d’un garçon menée par un policier expérimenté et un enquêteur peu orthodoxe pour remettre en question tout ce qu’ils croient être réel, alors qu’une force surnaturelle insidieuse fait son chemin dans l’affaire.

Caractéristiques de la série d’horreur 10 épisodes chacun d’une durée d’environ une heure.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Westworld

C’est une série de science fiction y suspense créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy qui était basé sur le film éponyme de 1973.

Cet endroit est l’un des six parcs à thème que trouve-t-on possédé et exploité par Delos Inc., qui permet aux visiteurs de découvrir le Far West dans un environnement peuplé d’androïdes programmés pour satisfaire le désir de chaque visiteur.

Cette série présente trois saisons avec un total de 26 épisodes qui ont une durée comprise entre 50 et 90 minutes.

Vous pouvez également lire: Tilda Swinton confirme l’étoile pour l’adaptation de la série Parasites

Le complot contre l’Amérique

C’est une mini-série de drame historique e histoire alternative Créé par David Simon et Ed Burns, basé sur le roman éponyme de l’écrivain Philip Roth.

Il raconte l’histoire dans laquelle les yeux d’une famille juive de la classe ouvrière montrent la montée politique d’Airman Charles Lindbergh, qui remporte l’élection présidentielle de 1940 avec la promesse de maintenir la neutralité américaine dans le Seconde Guerre mondiale.

Caractéristiques de cette mini-série 5 épisodes chacun d’une durée d’environ une heure.

D’autres grandes séries trouvées sur la plate-forme sont Les sopranos, Le fil, Game of Thrones y Sexe et la ville.

.