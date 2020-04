HBO tire au sort et lance du contenu gratuit pour tout le Mexique!

Les jours de quarantaine et les actualités officielles découragent parfois un peu. Cependant, il y a des nouvelles occasionnelles qui viennent toujours égayer la journée de n’importe qui. C’est le cas de l’annonce faite par HBO à tous les Mexicains. Dans un acte très déguenillé, la chaîne de télévision a indiqué qu’elle avait ouvert une partie de son catalogue entièrement gratuit. Ça sonne plutôt bien, non? Et d’autant plus que HBO est responsable de formidables productions telles que Game of Thrones, Big Little Lies et Tchernobyl.

Pour accéder à ce contenu gratuit, il vous suffit de télécharger l’application HBO Go sur votre téléphone, de créer un utilisateur et c’est fait. Vous pouvez profiter d’un contenu exclusif sur la plateforme. Si vous avez un ordinateur ou si vous préférez utiliser un navigateur, vous pouvez également aller sur hbolatam.com et accéder à la série HBO à partir de là.

Maintenant, passons à la chose la plus importante, quelle série allons-nous pouvoir profiter sans frais et pendant combien de temps?

Sur le site officiel de HBO Amérique latine, le géant du streaming a partagé la déclaration suivante: “Au cours du mois d’avril, vous avez la possibilité, sans être abonné, de rencontrer la série: The Outsider, Watchmen, His Dark Materials, Avenue Five, Euphoria (premiers chapitres) et toute la première saison de Prófugos”. Ok, peut-être que nous ne pourrons pas voir Daenerys Targaryen dans sa quête du trône de fer dans Game of Thrones, mais ces séries sont parmi les meilleures séries disponibles aujourd’hui.

Si vous vouliez déjà le donner à Watchmen ou His Dark Materials, vous devez savoir que vous devez vous dépêcher et courir des séances de marathon à partir d’aujourd’hui. Ces contenus resteront gratuits jusqu’au dernier jour d’avril. Peut vous accueillir avec une annonce d’abonnement. Frappons donc durement les pigeons et ces bonnes séries.